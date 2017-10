„Competiţia internă nu trebuie să se transforme într-un război cu sânge pe pereţi"

„Competiția internă nu trebuie să se transforme într-un război cu sânge pe pereți"

Alegerile din Partidul Democrat Liberal nu trebuie să se transforme într-un "război cu sânge pe pereți" și este momentul ca la conducerea acestui partid să fie aleși cei care "au fost un plus pentru PDL", a declarat, sâmbătă, vicepreședintele PDL Raluca Turcan."Vă spun un singur lucru. Eu îmi doresc mult ca această competiție internă să nu se transforme într-un război, cum spuneau unii, cu sânge pe pereți. Ar fi cea mai mare greșeală pe care ar putea-o face PDL. Nu vreau să fie o competiție a intereselor personale. Sunt o mare susținătoare a analizelor temeinice și nu de orgoliu a problemelor PDL. Dacă vrem să strigăm revanșă, este foarte ușor. Foarte mulți dintre noi am fi în situația sau în punctul în care am putea striga revanșa, însă nu e bine pentru PDL pentru că nu întotdeauna cei care strigă revanșa sunt și cei merituoși", a afirmat, sâmbătă, într-o conferință de presă, vicepreședintele PDL Raluca Turcan.Aceasta s-a declarat "pentru un PDL puternic", "nu pentru eliminările din partid". Potrivit acesteia, înainte de alegerea noii conduceri, PDL are nevoie de un moment de sinceritate și luciditate, în care să-și recunoască greșelile.