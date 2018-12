Comitetul Executiv Naţional al PSD se reuneşte, azi. Iată motivul

Comitetul Executiv Național al PSD se reunește, azi. Iată motivul

Social-democrații ar urma să discute situația organizațiilor din care au plecat parlamentari, șefi de filiale, cum este cazul organizațiilor de la Brașov și Caraș Severin, dar și agenda acțiunilor din perioada următoare, vizând dezbaterea proiectul de buget pe anul viitor care urmează să vină la Parlament și moțiunea de cenzură pe care opoziția intenționează să o depună.



"Trebuie să vedem ce se întâmplă în organizațiile în care au plecat câțiva colegi, cum e Brașovul, cum e Caraș, deci discutăm chestiuni organizatorice, dar și chestiuni care vizează activitatea următoare: agenda, program, moțiunea de cenzură, buget", a precizat duminică, pentru AGERPRES, vicepreședintele PSD Florin Iordache.



Joi, premierul Viorica Dăncilă a precizat că va prezenta rezultatele prezenței Guvernului la Bruxelles.



"Hotărârile se iau în acest for și este important ca în acest for să luăm anumite hotărâri. Știți foarte bine suntem un Guvern politic, trebuie să le spun și celor din CExN care au fost rezultatele prezenței noastre la Bruxelles, la întâlnirea cu Colegiul Comisarilor. Același lucru l-am prezentat și domnului președinte Liviu Dragnea și același lucru vrem să-l prezentăm și în fața Comitetului Executiv. Așa este normal - să facem un raport al activității noastre și al modului în care este pregătit Guvernul pentru preluarea Președinției, dar și al faptului că acolo s-a văzut cu adevărat cine are dreptate. Toți au remarcat că suntem bine pregătiți, iar Guvernul României este printre guvernele care intră în această Președinție rotativă cel mai bine pregătit", a spus atunci Dăncilă, după o întâlnire cu președintele PSD, Liviu Dragnea.



Ea a afirmat că pe ordinea de zi a CExN nu se află o discuție pe amnistie și grațiere.



Ședința CExN al PSD are loc în contextul în care Guvernul a sesizat la Curtea Constituțională faptul că președintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie cu privire la numirea noilor miniștri la Transporturi (Mircea Drăghici) și Dezvoltare Regională (Lia Olguța Vasilescu). În replică, Klaus Iohannis a declarat că sesizarea pe care Guvernul a făcut-o la Curtea Constituțională nu are cum să rezolve problema, care este una de natură politică, nu constituțională și a anunțat că așteaptă decizia CCR, după care va acționa constituțional.



Ședința CExN al PSD are loc și în contextul faptului că opoziția pregătește o moțiune de cenzură, precum și a situației create la Camera Deputaților în urma demersului opoziției de a-i revoca din funcții pe președintele Camerei Liviu Dragnea și vicepreședintele Camerei Florin Iordache.



În 3 decembrie, deputații Mihai Valentin Popa, Mihai Mohaci, Ion Spânu și Ion Mocioalcă au anunțat că au demisionat din PSD și s-au alăturat Pro România.





Comitetul Executiv Național al PSD se reunește luni de la ora 14,00, la Palatul Parlamentului.