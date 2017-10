Comisia de control asupra SRI discută azi despre problemele semnalate de presă şi de politicieni

Comisia de control asupra SRI discută azi despre problemele semnalate de presă și de politicieni

Marţi, 08 Septembrie 2009

Comisia pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI se va reuni în ședință astăzi, de la ora 14.00, pentru a discuta despre problemele semnalate de mass-media și de politicieni și care implică structura aflată sub controlul acestui for. Președintele Comisiei, Cezar Preda, a precizat, ieri, pentru NewsIn, că în ședința de astăzi vor fi abordate toate subiectele care au făcut agenda publică a ultimei perioade și care se leagă de activitatea SRI. Întrebat dacă în ședință se va discuta și despre afirmațiile făcute de liderul PSD București, Marian Vanghelie, care a spus că are informații despre Mircea Băsescu de la SRI, și nu de la „Doi și un sfert”, Preda a spus că aceasta nu este o problemă a Comisiei parlamentare, ci a ministrului de Interne. La rândul său, secretarul Comisiei, Verestoy Attilla, a precizat, pentru NewsIn, că în ședința de azi nu va fi ocolită niciuna dintre problemele semnalate de mass-media sau de politicieni și care au legătură cu SRI. Verestoy a arătat că azi va avea loc o primă discuție, în urma căreia s-ar putea decide dacă vor avea loc audieri și în perioada următoare. Conducerea Camerei a decis miercurea trecută trimiterea către Comisia de Apărare, Comisia de control asupra SRI și Comisia de control asupra SIE, a unei solicitări din partea Comisiei de anchetă a activității Ministerului Turismului în care se cere demararea unei anchete privind înregistrarea unei discuții apărute în presă.