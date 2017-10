Comisarul şef Dumitru Radu a câştigat concursul de director al Gărzii de Coastă

9

TIRANUL

Prima dispozitie a sa data in teritoriu a fost prelungirea procramului de lucru cu 30 de minute, necesare "chipurile" pregatirii politistilor inaintea intrarii in serviciu. Masura contravine reglementarilor privind programul de lucru prevazute,incepand cu Constitutia, Codul Muncii si terminand cu orinele ministrului si dispozitiile inspectorului general. In cadrul programului de lucru,consfintit prin actele normative, se desfasoara toate activitatile specifice:pregatirea, prelucrarea de dispozitii, sedinte,dotarea, misiunile, intocmirea rapoartelor, intretinerea si predarea materialelor folosite in misiuni, etc. In plus a mai dispus si desfiintarea unui serviciu de permanenta, prin aceasta periclitandu-se grav accesul si paza sediilor unitatilor, Halal meserias! Trist este ca sefii structurilor si alti colegi s-au conformat imediat, niciunul neexplicandu-i ca aceste dispozitii verbale date sunt incontestabil ilegale si ca nu pot fi aplicate! Eterne frica a pierderii "scaunelor", a locului de munca ori de abuzivele masuri disciplinare. Sa nu mai punem la soocoteala ca nici nu a consultat reprezentatntii sindicali sau ai CNP! Ganditi si va minunati!