Comisarul european Corina Creţu: „Nicăieri nu am fost atacată ca în România”

Comisarul european Corina Crețu: „Nicăieri nu am fost atacată ca în România”

Comisarul european Corina Crețu a declarat vineri că nicăieri nu a fost „atacată” ca în România pentru că a spus „niște lucruri”, adăugând că nu este vina ei că s-au schimbat cinci prim-miniștri.







„Eu cred că faptul că se apropie alegerile a făcut ca dialogul dintre mine și autorități (din România - n.r.) să fie mult prea politizat și eu mi-am propus să vorbesc de ceea ce fac eu și de ceea ce am făcut și să asigur în primul rând că nu fac nimic altceva decât să ajut România, să fiu constructivă. Sigur că atunci când vorbesc de riscuri, acest lucru intră în portofoliul meu și este obligația mea de a spune tuturor statelor membre, să nu vă închipuiți că eu vin doar la dumneavoastră în emisiune, în România, eu peste tot dau interviuri, vorbesc de riscuri și în celelalte țări, pentru că răspund de 28 de state membre. (...) Aici se personalizează foarte mult. Nicăieri nu am fost atacată ca aici pentru că am spus niște lucruri. De pildă, legat de spitalele regionale, că știți de unde a pornit, de la faptul că s-a spus că studiul de fezabilitate costă 250 de milioane. Eu totuși sunt obligată, sunt comisar european, să spun: nu, studiul de fezabilitate costă 1,8 milioane. De ce după aceea o săptămână să fiu atacată peste tot?”, a spus Corina Crețu la un post de televiziune.







Corina Crețu a adăugat că vrea să treacă de această etapă și să spună că în ea autoritățile române vor avea întotdeauna un partener.