Cofinanţarea pentru Programul „Casa Verde“ îi sperie pe unii edili constănţeni

Cofinanțarea pentru Programul „Casa Verde“ îi sperie pe unii edili constănțeni

Săptămâna trecută, s-a lansat Programul „Casa Verde”, la inițiativa Ministerului Mediului. Astfel, autoritățile locale și centrale pot începe să depună proiecte pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire a clădirilor din patrimoniul propriu și al asociațiilor de locatari cu sisteme care utilizează energia alternativă. „Casa Verde” a împărțit primarii constănțeni în două tabere. Unii dintre ei s-au arătat foarte încrezători în acest program, iar alții s-au declarat sceptici, argumentând că programul solicită o implicare financiară mult prea mare din partea primăriilor. Autoritățile locale care vor să primească finanțări de la stat pentru sisteme ce folosesc energie solară, geotermală și eoliană pot depune dosare în perioada 15-30 iulie. Pentru această primă sesiune, au fost alocate 150 milioane lei, iar pentru a doua sesiune, ce va avea loc între 1 și 15 septembrie, a fost stabilită suma de 160 milioane lei. Conform ghidului de finanțare, sumele neutilizate în prima sesiune se reportează pentru cea de-a doua. Potrivit ministrului Mediului, Nicolae Nemirschi, beneficiarii programului vor fi cu prioritate instituțiile publice, școlile, spitalele, căminele de bătrâni și asociațiile de proprietari. Finanțarea nerambursabilă suportată de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) va fi de maximum 80% din valoarea fiecărui proiect. Restul, de minimum 20%, poate proveni de la asociația de locatari sau de la primărie. Potrivit AFM, cuantumul finanțării nu poate depăși 4 milioane lei pentru primăriile cu un număr de locuitori mai mare de 100.000, 3 milioane lei pentru cele care au între 50.000 și 100.000 de locuitori, 2 milioane lei pentru cele care au între 20.000-50.000 de locuitori, 1 milion lei pentru cele care au între 3.000 și 20.000 de locuitori, respectiv 500.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu mai puțin de 3.000 de locuitori. „Nu ne permitem acum” Primarul orașului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, susține că administrația locală nu își poate permite în acest moment cofinanțări mai mari de 10%. „Aș vrea să aplicăm și noi pentru acest program, însă cofinanțarea este prea mare. Ne trebuie bani și pentru studii de fezabilitate și nu ne permitem acum. Avem deja o serie de proiecte în derulare și încercăm să le finalizăm pe acestea”, a explicat edilul. Aceeași reacție a avut-o și viceprimarul orașului Medgidia, Sorin Țuțuianu. „Noi am mai avut întâlniri cu cetățenii și cu firme specializate în domeniul energiei, dar nici persoanele fizice și nici cele juridice nu sunt interesate de acest program. În plus, nu ne permite bugetul actual să facem astfel de cheltuieli. Nu aceasta este prioritatea noastră acum”, a declarat Țuțuianu. Potrivit lui, o prioritate, în acest moment, este schimbarea rețelelor de apă și canalizare și a celor de încălzire. „Acesta este un an foarte dificil. Poate, mai târziu, vom implementa și acest program”, a completat el. Nici primarul comunei Siliștea, Mihai Soare, nu este tentat să depună un proiect la Ministerul Mediului pentru acest program. „Nu accesez nimic acum pentru că am alte proiecte în derulare. Iar cofinanțarea este foarte mare. Cu criza aceasta, nu știu cum o să mă descurc”, a completat el. La rândul său, primarul comunei Cogealac, Cati Hristu, este hotărât să nu mai depună niciun dosar. „Avem foarte multe dosare depuse peste tot. Am cheltuit și cheltuim mulți bani din bugetul nostru pentru a le face și a le depune pe la ministere, dar nu primim nicio finanțare. Ce proiecte să mai depun?”, a pus problema el. Pregătiți pentru „Casa verde” Primarul comunei Vulturu, Eugen Marius Berbec, a declarat că administrația locală vrea să depună un proiect pentru „Casa verde” „în cel mai scurt timp”. Obiectivele sale sunt: cele două blocuri din centru, unde se află și sediul Primăriei, și Școala de Arte și Meserii din Vulturu. El a precizat că Vulturu nu poate aplica decât pentru a obține 500.000 de lei întrucât numărul locuitorilor este mai mic de 3.000 de locuitori, mai precis 780. Consiliul Local Vulturu a aprobat, la sfârșitul săptămânii trecute, proiectul de hotărâre privind participarea comunei la acest program. Și comuna Târgușor vrea să participe la acest program. Potrivit viceprimarului Constantin Leancu, administrația locală ar putea folosi surse de energie alternativă la sediul Primăriei, la grădinița unde funcționează și un dispensar, precum și la școlile din comună. Vasile Neicu, gospodarul-șef al comunei Pantelimon, va depune un proiect pentru acest program, dar pentru sesiunea a doua. Astfel, primăria, cele patru școli și cele patru grădinițe, precum și căminele culturale ar putea avea sisteme de energie alternativă. Primarul Ioan Herdean din comuna Istria intenționează să depună în sesiunea aceasta un proiect similar numai pentru școala din localitate. Nici Vasile Băjan, primarul comunei Saraiu, nu renunță la acest program. El a precizat că, în acest moment, se lucrează la un studiu de fezabilitate pentru primărie. „Pentru sesiunea aceasta, voi depune cu siguranță dosarul pentru primărie. În sesiunea de toamnă, poate voi cere și pentru grădinițele, școlile, bisericile și dispensarul din comună”, a încheiat el.