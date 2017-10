Codul Fiscal, amânat pentru sesiunea ordinară

Ştire online publicată Marţi, 25 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

În cadrul sesiunii extraordinare a Senatului, în care urma să fie dezbătută și votată cererea președintelui Klaus Iohannis privind reexaminarea pro-iectului de Cod fiscal, senatorii au respins ordinea de zi după ce partidele parla-mentare au optat pentru discutarea cererii, săptămâna viitoare.„Am avut o discuție în cadrul BP al Senatului, unde am constat că există un consens politic declarat public între partidele parlamentare pentru ca discuțiile pe marginea Codului fiscal, discuțiile cu experții, cu specialiștii să continue având în vedere importanța Codului Fiscal și impactul acestuia asupra economiei pe termen mediu și lung. În aceste condiții, este evident că astăzi, și în lipsa raportului comisiei sesizate pe fond, nu putem să facem dezbaterea sesizării de reexaminare transmisă de președinte. Având în vedere că am făcut o consultare cu liderii grupurilor parlamentare prezenți la ședința BP, am convenit să respingem ordinea de zi pentru a amâna în cadrul sesiunii ordi-nare, care va începe pe data de 1 sep-tembrie, dezbaterea Codului Fiscal”, a declarat președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu.