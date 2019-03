Codul administrativ va fi aprobat prin ordonanţă de urgenţă

Codul administrativ va fi aprobat prin ordonanță de urgență

Vicepremierul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a declarat, vineri, la Craiova, că în perioada următoare Codul administrativ va fi aprobat prin ordonanță de urgență.







Suciu i-a întrebat pe primarii prezenți ce părere au despre cum a gândit PSD Codul administrativ și a precizat că Guvernul va da ordonanță de urgență, pentru că nu mai poate miza pe buna credință a altor partide sau a șefului statului.







„Am stat un an și vreo două luni în Parlament, am fost liderul de grup al deputaților PSD și am tot fost bătuți pe umăr pe holurile Parlamentului de către liberali și ni s-a spus cât de bun e Codul administrativ, cât de bine e că avem grijă de primari atunci când vor ieși la pensie și ne-au îndemnat să ne adunăm și să-l votăm, că și ei vor vota. Și surpriză: la votul final - pauză. Și nu a fost finalul că a fost pauză la vot din partea colegilor noștri de la PNL, dar au mers și mai departe și l-au atacat la CCR. A venit motivarea de la CCR și eu vă spun aici direct că nu mai repetăm greșelile din trecut să stăm și să mizăm pe buna credință a altor partide sau a președintelui și vă spun că va rezolva Guvernul această problemă și vom da OUG pe codul administrativ”, a spus Daniel Suciu, citat de Agerpres.







Legea privind Codul administrativ a fost declarată neconstituțională în ansamblul său, de către Curtea Constituțională, în noiembrie 2018, pe motiv că a fost adoptată fără avizul Consiliului Economic și Social, fiind încălcat și principiul bicameralismului.