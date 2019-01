Codrin Ștefănescu: „Epoca Iohannis se va sfârşi anul acesta”

Codrin Ștefănescu le-a transmis protestarilor, în timpul conferinței de presă, că PSD va câștiga cele două alegeri din acest an, atât europarlamentarele, cât și alegerile prezidențiale și că Sibiul „nu este orașul lui Iohannis”, a cărui „epocă se va sfârși anul acesta”.

„Primele impresii. Am venit la Sibiu să mă întâlnesc cu colegii mei din PSD Sibiu, în locul în care lumea spune că orașul lui Iohannis, județul lui Iohannis, țara lui Iohannis, ceea ce nu este. Este un județ minunat, cu oameni minunați. Am și eu aici foarte mulți prieteni și foarte multe rude. După această întâlnire cu primarii și colegii noștri în teritoriu am ajuns la o concluzie comună cu toții: că aceste alegeri le vom câștiga la europarlamentare și că anul acesta vom da președintele României și trebuie să înțeleagă inclusiv cei cu #rezist din afara sediului, care mi-au urat de bine și acum, că epoca Iohannis ca și epoca Băsescu se va sfârși anul acesta”, a declarat secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, în timpul conferinței de presă.







Codrin Ștefănescu consideră că protestarii de la Sibiu au fost „agresivi” și „foarte nemulțumiți” și că încercarea de a dialoga cu ei a eșuat din cauză că nu au dorit să discute cu secretarul general al PSD.







Secretarul general al PSD a anunțat cu acest prilej, că va reveni la Sibiu, în acest an, de două ori.







Codrin Ștefănescu a afirmat că prietenii și colegii din Sibiu i-au spus că în oraș și în județ ar exista „o camarilă” susținută de liderul județean al PNL, deputatul Raluca Turcan, precum și de președintele Klaus Iohannis.