Coaliţia: Salariile bugetarilor cresc de la 1 octombrie

Coaliția: Salariile bugetarilor cresc de la 1 octombrie

Ştire online publicată Luni, 01 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Salariile vor crește de la 1 octombrie. Deocamdată nu s-a stabilit procesul de majorare.În ședința de Guvern de astăzi, liderii coaliției au decis ca salariile bugetarilor să fie majorate începând cu ultimul trimestru al acestui an, de la 1 octombrie, informează Realitatea.net. Deocamdată nu este cunoscut procentul creșterii. Guvernanții așteaptă să vadă de câți bani dispun din încasările la buget și, în funcție de acest lucru, vor decide cu cât vor crește salariile. Alte creșteri salariale vor avea loc și în 2012, care este an electoral.Și șeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, a declarat luni că în lunile care urmează ar putea exista spațiu pentru o recuperare modestă a salariilor din sectorul public, pe fondul reducerii numărului de bugetari și a menținerii cheltuielilor curente sub un control strâns."Veniturile fiscale sunt în concordanță cu nivelurile anticipate, în timp ce cheltuielile curente au fost menținute sub un control strâns, mai ales datorită eforturilor continue de raționalizare a numărului de angajați din sectorul public. Aceste eforturi ar putea crea spațiu pentru o modestă recuperare a salariilor din sectorul public în lunile ce urmează", a spus Franks.Potrivit acestuia, ajustarea fiscală a creat baza pentru stabilitatea și creșterea economică de viitor."Suntem în continuare foarte impresionați de determinarea pe care o arată autoritățile în realizarea ajustării necesare în circumstanțe economice și sociale dificile. Ajustarea fiscală a creat baza pentru stabilitatea și creșterea economică de viitor. De acum încolo, va fi important să se asigure continuarea disciplinei fiscale, mai ales într-o perioadă în care perioada financiară este marcată de incertitudini, când riscurile de contagiune sunt tot mai mari. În acest sens, menținerea angajamentului de a reduce în continuare deficitul fiscal în 2012 până la sub 3% din PIB este crucială", a precizat șeful misiunii FMI.