Coaliţia de guvernare ar putea să dea un viceprimar PD-L la Eforie

Coaliția de guvernare ar putea să dea un viceprimar PD-L la Eforie

Coaliția de guvernare PD-L – PSD ar putea fi transpusă, după modelul de la Murfatlar, și în Eforie. Invocând protocolul de guvernare stabilit la nivel central, dar mai ales „funcționarea eficientă a Consiliului Local”, atât primarul social-democrat Ovidiu Brăiloiu, cât și consilierul local pedelist Gigi Chiru, au mărturisit că administrația locală din Eforie ia în calcul numirea unui viceprimar de la PD-L. „Un viceprimar de la PD-L? În funcție de cum evoluează situația pe plan județean“ Deși inițial s-a declarat surprins de eventualitatea numirii unui vice-primar democrat-liberal, ulterior, edilul-șef din Eforie, pesedistul Liviu Brăiloi a recunoscut că nu este exclus ca, la proxima ședință de Consiliu Local, să fie inițiat un proiect de hotărâre care să propună numirea unui vice PD-L. În acest sens, Brăiloiu a ținut să menționeze: „E o cerere a celor de la PD-L pentru mandatul de viceprimar, iar în politică totul este posibil. Bineînțeles, în limitele bunului simț și al înțelegerilor făcute”. Din punctul său de vedere, aleșii locali trebuie să treacă peste tensiunile politice și să aibă ca prioritate administrația locală. „Important e să ne înțelegem, să treacă proiectele pentru localitate. În Consiliul Local trebuie să lucrăm pentru oameni”, a subliniat Brăiloiu. În ceea ce privește o propunere pentru funcția de viceprimar, Ovidiu Brăiloiu a explicat că va avea în vedere, în primul rând, modul cum „evoluează situația pe plan județean” între partidele de la guvernare și, în funcție de acest aspect, vor fi purtate o serie de discuții și între conducerile locale ale PD-L și PSD. În plus, el a afirmat și că, în cazul în care se va decide că va face echipă cu un pedelist, la ședința de CL din aprilie va veni și cu o propunere în sensul acesta: „Oferta consilierilor democrat-liberali a fost ca eu să propun pe cineva pentru funcția de vice. Oricare dintre consilierii PD-L ar putea fi viceprimar”, a punctat el. Interesant de remarcat este, însă, faptul că, dacă în Murfatlar viceprimarul liberal Ion Vlădoi a fost schimbat și pe considerente profesionale (reproșându-i-se că era foarte rar de găsit în sediul Primăriei), și nu doar de ordin politic, actualului vice din Eforie, pe numele său Robert Șerban, liberal și el, nu i se poate reproșa nimic: „Personal, nu am nimic de criticat la actualul viceprimar din punct de vedere profesional. Chiar nimic. În cel mai rău caz, în eventualitatea schimbării sale, motivul ar fi o înțelegere politică”, a venit explicația primarului. Cu toate acestea, el a atras atenția că actuala colaborare PSD-PD-L nu ar trebui să fie condiționată de postul de viceprimar: „Nu stăm să ne cramponăm de o funcție, trebuie să vedem dincolo de posturi, să nu stăm să ne certăm pentru asta, ca să stricăm ce am realizat până acum”. Reamintim că, ulterior alegerilor locale din iunie 2008, activitatea CL Eforie a fost blocată timp de câteva luni, din cauza tensiunilor și disputelor dintre consilierii pesediști și cei liberali, pe de o parte, și cei democrat-liberali de cealaltă parte. În prezent, însă, atmosfera din ședințele de CL este una liniștită, civilizată, ceea ce a permis, conform declarațiilor primarului PSD, „trecerea unor proiecte care trenau de mult timp”. Brăiloiu a refuzat, pentru moment, să indice o propunere pentru fotoliul de viceprimar, susținând că „un nume va fi vehiculat atunci când se va decide clar dacă vom alege sau nu un vice de la PD-L”, a conchis el. Chiru nu e tentat de fotoliul de viceprimar De cealaltă parte, democrat-liberalul Gigi Chiru, fost candidat la Primăria Eforie și, de asemenea, fost aspirant la un mandat de deputat pe Colegiul 6, consideră că „este firesc să existe un viceprimar PD-L atâta vreme cât în CL cei mai mulți aleși locali sunt pedeliști”. „Cetățenii ne-au dat votul lor și e normal să avem pretenția să fim reprezentați, la nivel administrativ, și de un viceprimar”, a declarat el. Ca și primarul Brăiloiu, pedelistul Gigi Chiru a precizat că se așteaptă ca la viitoarea ședință de CL să fie inițiat un proiect de hotărâre pentru numirea unui nou viceprimar. „Mingea e în teren la Brăiloiu acum! Îi transmitem prima-rului că așteptăm proiectul de CL prin care să permită unui pedelist să ajungă viceprimar. Altfel… cu toții vrem coaliție, dar nu prea ne-o asumăm”, a comentat Gigi Chiru. Întrebat dacă este tentat să facă, în calitate de vice, echipă cu Brăiloiu, Gigi Chiru a respins cate-goric această posibilitate: „Pe mine nu mă tentează, acum sunt interesat de altă funcție (n.r. – șefia Inspectoratului Teritorial de Stat în Construcții, pentru care are susținerea PD-L Constanța). În plus, nu aș vrea și din cauza faptului că, în mandatul trecut, am eșuat în relația de comunicare cu Brăiloiu, eșec pe care, însă, nu mi-l asum”. Potrivit declarațiilor lui Chiru, nici Constantin Avătafului, consilier local în cadrul CL Eforie, nu este tentat de fotoliul de viceprimar.