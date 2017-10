Cluburile din Mamaia, în vizor pentru a fi mutate pe lacul Siutghiol

Stațiunile trebuie să fie dezvoltate în funcție de potențialul turistic pe care îl pot atrage, a susținut, vineri, Elena Udrea, ministrul Turismului și Dezvoltării Regionale. Tocmai de aceea, în această toamnă, va fi organizată o licitație pentru realizarea strategiei de dezvoltare a litoralului românesc. „Fiecare stațiune ar trebui să aibă un profil prin care să atragă, fie că este vorba de tineri, de turismul de familie sau de turismul balnear. Dar, pentru că aspectele acestea nu le poate decide Udrea sau altcineva, am pregătit o licitație, să vină specialiștii în dezvoltarea stațiunilor să ne spună cum putem să transformăm, ceea ce avem acum, în stațiuni atractive”, a declarat ministrul. Elena Udrea a oferit drept exemplu stațiunile Costinești și Mamaia. „La Costinești, probabil este nevoie de un complex de agrement pentru tineret. Cineva trebuie să-l facă, iar dacă nu-l fac privații, atunci vine statul”, a susținut ministrul. Cât privește Mamaia, ministrul Turismului a subliniat că transformarea într-o stațiune de clubbing nu este suficientă. „Este turismul de week-end, de distracție, ceea ce nu este rău, dar problema este ce faci în restul săptămânii sau în afara sezonului estival, pentru că este o stațiune mare! Pe zona aceasta de clubbing, cum a construit Radu Mazăre stațiunea, a avut succes. Dar trebuie gândită strategia de la cap la coadă”, a adăugat ministrul. În plus, având în vedere zgomotul produs de cluburi, care îi deranjează pe turiști, Elena Udrea a subliniat că localurile trebuie mutate într-o zonă unde să nu deranjeze. „În 2009, a avut o propunere să preia lacul Siutghiol în administrare, l-am sprijinit. Dacă vrea să mute cluburile acolo, îl ajutăm, are toată deschiderea din partea noastră”, a conchis oficialul.