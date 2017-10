Clubul Nautic Callatis, realizat cu fonduri europene

Primăria municipiului Mangalia a inaugurat, zilele trecute, în prezența edilului Cristian Radu, a senatorului Nicolae Moga și a viceprimarului din Balcic, Stelian Ceresov, Clubul Nautic Callatis, proiect derulat prin fonduri europene și implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria 2007-2013.La eveniment au mai participat directorul adjunct al Direcției STC PO din cadrul Biroului Regional Transfrontalier Călărași, Bogdan Mușat, precum și reprezentanți ai Primăriei și CL Mangalia. La sediul Clubului Nautic a fost oficiată o slujbă religioasă, iar ulterior a fost făcută o prezentare generală a proiectului. Valoarea acestuia se ridică la aproximativ 1.4 milioane de euro, obiectivul general fiind dezvoltarea afacerilor pe segmentul de turism nautic. Astfel, se urmărește valorificarea potențialului turistic și uman existent în zona transfron-talieră Mangalia - Balcic, dez-voltarea infrastructurii transfrontaliere de sprijin în afaceri pentru prestatorii ce activează pe segmentul de agrement nautic. În acest sens, edilul Mangaliei, Cristian Radu, a spus că implementarea acestui proiect în numai patru luni reprezintă un succes al tuturor celor implicați în construcția și ame-najarea Clubului Nautic Callatis, fiind primul proiect cu fonduri europene lansat în ultimul an, de administrația locală. „Acesta este numai unul dintre proiectele derulate cu fonduri europene, vor urma și altele și mă refer aici la un alt proiect, Callatis-Istorie la malul Mării Negre, care va fi implementat în scurt timp. De asemenea, recent, împreună cu CL Mangalia am inițiat un alt proiect privind atragerea fondurilor europene pentru reabilitarea și modernizarea falezei Mangalia-Saturn”, a precizat edilul Cristian Radu.Senatorul Nicolae Moga a felicitat la rândul său beneficiarii acestui proiect și a menționat că frumusețea naturală din Mangalia trebuie pusă în valoare.„Faptul că astăzi îl avem aici pe viceprimarul din Balcic nu face decât să mă bucure și să înțelegem că noi suntem cu toții în UE, vecini, prieteni. Am dezvoltat niște obiective, avem o legătură pe mare cu partea costieră a Bulgariei, ceea ce conduce la dezvoltarea laturii economice și a turismului”, a explicat parlamentarul.Clubul Nautic Callatis dispune de spații adecvate pentru desfășurarea de activități specifice turismului nautic și este un centru logistic de afaceri în domeniul nautic, în zona transfrontalieră Mangalia-Balcic.