Clement Negruţ (PMP): „Nu exclud o candidatură la şefia partidului”

Clement Negruț (PMP): „Nu exclud o candidatură la șefia partidului”

Secretarul general al Partidului Mișcarea Populară, deputatul Clement Negruț, a declarat că nu exclude posibilitatea de a se înscrie în cursa pentru președinția partidului. „Nu vă ascund faptul că sunt preocupat de viitorul acestui partid și dacă consider că, prin experiența mea, prin capacitatea mea politică, pot să coordonez activitatea acestui partid și să-l pregătesc, împreună cu o echipă, categoric, pentru alegerile din 2016, nu o să stau niciun minut pe gânduri. Dar în momentul de față eu am o altă sarcină foarte importantă în calitate de secretar general, prin acțiunile și prin activitatea partidului să țin partidul cât mai unit. Doi, să organizez un congres, într-o perioadă foarte scurtă de timp, iar trei, coordonez și echipa de modificare a statutului, statutul pe care vom avea alegeri în viitorul congres. Deci eu am de lucru acum suficient, dar încă o dată vă spun, nu exclud o candidatură. Nu o exclud“, a spus Negruț, citat de Agerpres. Pe de altă parte, el a vorbit și despre motivele care l-ar putea împiedica să candideze: faptul că îi displace Bucureștiul, dar și pentru că nu dorește să petreacă prea mult timp departe de familie, anunță Adevărul.