Claudiu Tusac a pregătit debarcarea lui Ion Mincă din funcţia de viceprimar al Mangaliei

Claudiu Tusac a pregătit debarcarea lui Ion Mincă din funcția de viceprimar al Mangaliei

Consilierii locali din Mangalia au fost convocați într-o nouă ședință ordinară programată pentru vineri după-amiază, la ora 16.00, în Sala Mare a Casei de Cultură. Primarul Mihai Claudiu Tusac a pregătit deja un proiect de hotărâre privind schimbarea din funcția de viceprimar al municipiului Mangalia a conservatorului Ion Mincă. De asemenea, pe ordinea de zi, a fost înscris un alt proiect ce vizează alegerea în funcția de viceprimar a unui nou consilier local. „Vrea să scape de mine. Am fost și sunt mult prea incomod. Nu pot să mai fure cât vor ei să fure pentru că le stau în coaste”, a declarat Ion Mincă pentru ziarul „Cuget Liber”. „Îmi pare rău că nu am putut face mai mult pentru cetățeni, dar nu mi s-a cerut sprijinul și nici am fost lăsat să fac mai mult”, a completat Mincă. De asemenea, el și-a exprimat dezamăgirea față de o parte a liberalilor „care au trădat și care se gândesc numai la interese per-sonale”, făcând referire la consilierul Sorin Andrei. Liderul liberalilor din Mangalia, Sorin Andrei, a refuzat să comenteze declarațiile conservatorului, explicând însă că PNL va avea un candidat la această funcție în condițiile în care mai există o speranță în vederea deblocării administrației locale. „Nu vreau să intru în polemică cu domnul Mincă. Noi încercăm să construim și mergem în direcția construcției și ne putem aduna în jurul proiectelor cu orice formațiune politică”, a subliniat el. Potrivit declarațiilor lui Sorin Andrei, PNL Mangalia urma să dezbată în ședința Biroului Local de aseară problema nominalizării candidatului la funcția de viceprimar. Cele mai mari șanse pentru nominalizare le are Sorin Andrei. Aleșii vor supune la vot și proiectul de hotărâre ce vizează constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al lui Vasile Iorga (PNL), dar și declararea ca vacant a unui loc de consilier local și validarea mandatului de consilier pentru Lucian Vișa. Un alt proiect important este și cel privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, precum și ale serviciilor publice de interes local. De pe ordinea de zi nu lipsește nici rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.