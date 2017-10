Claudiu Palaz şi Gigi Chiru îşi dau palme

„Înțeleptul satului“ și „stimabilul“

Claudiu Palaz și Gigi Chiru își dau palme

Deși, în urmă cu câteva luni, prefectul Claudiu Palaz și președintele organizației județene a PDL, Cristian Gigi Chiru, anunțau că au făcut pace și că sunt dispuși să colaboreze, acum, la sfârșitul lui 2011 și aproape început de an electoral, județul Constanța pare să fie neîncăpător pentru cele două personalități, mai mult sau mai puțin politice. Istoricul relației dintre Claudiu Palaz și Cristian Gigi Chiru este binecunoscut. Ba se pupă, ba se ceartă, ba nu-și mai vorbesc. De ceva vreme încoace, au ajuns la stadiul în care ai zice că ambii poartă ochelari de cal, adică participă la evenimente împreună, stau alături, dar se ignoră cu desăvârșire, preferând să-și spună ofurile prin comunicate de presă, blog-uri și drepturi la replică. Ultima confruntare de acest timp a început ca urmare a unui text apărut pe pagina personală de internet a prefectului Palaz. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a publicat un material în care vorbește despre un „personaj”, care, în opinia sa, îl plagiază și la vorbă, și la port. „De când a ieșit în spațiul public, îmi copiază pașii, începând de la formele de promovare a imaginii și continuând cu acțiunile pe care le întreprind și care au un mare impact mediatic”, spune prefectul cu privire la „personajul” amintit. Palaz continuă prin a exemplifica cum „stimabilul”, al cărui nume nu-l menționează nici măcar o singură dată, i-a urmat pașii în lupta pentru salvarea Cazinoului și în cea împotriva etnobotanicelor. În final, acesta îi amintește „adrisantului” că „nu poate deveni premiant și să ia coroniță cel care se bazează pe copiat”. „Stimabilul“ îi dă replica „înțeleptului satului“ Răspunsul nu s-a lăsat mult așteptat, iar președintele PDL Constanța, ținta vizibilă a acestor atacuri, i-a scris prefectului într-un comunicat de tip drept la replică, intitulat simbolic „Răspuns pentru «înțeleptul satului»”. Deși, începe prin a-l situa pe Palaz „la limita dintre perfect și ridicol” și îl numește „un personaj teribilist al județului”, liderul PDL revine, ulterior, la sentimente mai bune și face apel la înțelegere și respect. În plus, acesta îi reamintește prefectului că i-a asigurat sprijin dacă se va decide să „facă un anumit” pas, cu referire directă la eventuala candidatură la Consiliul Județean, despre care Palaz nu vorbește decât dacă este întrebat. „Să nu uite înțeleptul satului că l-am asigurat de sprijinul meu în cazul în care se va hotărî să facă un anumit pas, ceea ce dovedește că sunt generos în privința lui, prin urmare mă așteptam nu neapărat să ne iubim, dar măcar să existe decență și bun simț din ambele sensuri. Închei mesajul făcând apel la înțelepciunea pe care pretinde că o are, cerându-i să facem front comun în rezolvarea problemelor comunității, pentru că doar așa putem dovedi că suntem mai buni ca adversarii noștri”, afirmăChiru. Referitor la acuzele de plagiat, Chiru menționează că dorința a fost să ajute și să se implice în cele două „războaie” din simpla convingere că unde-s mulți puterea crește. În plus, democrat liberalul îi precizează prefectului că panourile sale au fost primele, dar spune că este dispus să accepte că Palaz a avut întâietate la etnobotanice. În tot acest joc al coronițelor, premianților, plagiatorilor și copiștilor, Constanța rămâne condusă de cei împotriva cărora cei doi ar trebui să-și canalizeze eforturile. Le reamintim că duetul Nicușor-Mazăre nu dă nicicum semne de dezbinare, iar constănțenii au nevoie de o alternativă reală la alegerile din 2012, alternativă care nu se poate crea decât prin toleranță și disponibilitate de colaborare.