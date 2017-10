Claudiu Palaz: Nicuşor Constantinescu pune în pericol siguranţa populaţiei judeţului Constanţa

Claudiu Palaz: Nicușor Constantinescu pune în pericol siguranța populației județului Constanța

Prefectul Claudiu-Iorga Palaz a formulat în cursul zilei de ieri o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța împotriva președintelui Consiliului Județean Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice. Motivul este acela că, potrivit prefectului, conducerea CJC a încălcat prevederilor legale prin care este obligat să achite contravaloarea serviciilor de telefonie fixă necesare funcționării Centrului Militar Zonal Constanța. „CJC are o serie de obligații față de Centrul Militar Zonal Constanța, printre care achitarea contravalorii abonamentelor telefonice, telefax, fax și a convorbirilor efectuate cu aceste mijloace de comunicare. Încă din anul 2009, prevederile acestei legi au fost încălcate prin Hotărârea 153/2009 adoptată de Consiliul Județean Constanța. Ministerul Apărării Naționale a câștigat în luna iunie 2011, prin decizie irevocabilă, procesul prin care solicita anularea acestui act administrativ, însă nici în acest moment Centrul Militar Zonal nu beneficiază de servicii de telefonie fixă, ceea ce are drept consecință perturbarea gravă a modului de desfășurare a atribuțiilor funcționale deosebit de importante pentru siguranța populației. Este evident faptul că Nicușor Constantinescu, prin nerespectarea obligațiilor legale, pune în pericol derularea activității Centrul Militar Zonal și implicit, siguranța populației din județul nostru, prin urmare am solicitat admiterea plângerii pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice prevăzute de art. 248 din Codul Penal”, a declarat Palaz.