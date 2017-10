Claudiu Palaz: "Nicuşor a furat banii statului. Am sesizat DNA"

4

IAR2

Cine e prefectul asta Claudiu ? pana acum 1 an , nu am auzit nimic despre el. De cand cu campania, o tot forteaza si el cu comentariile CA SA SE AFIRME, ca in rest, nu face nimic concret sa iasa in evidenta... LUCREAZA CA TURNATOR? FACE POLITIE ? E TAPUL ISPASITOR? EL TOT TIMPUL TREBUIE SA GASEASCA UN VINOVAT !!! ARE FUNCTIA DE PREFECT... CA SA CE ? SA FACA INVESTIGATII ???????