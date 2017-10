Claudiu Palaz: „Ai câştigat? Continuă! Ai pierdut? Continuă!”

Claudiu Palaz: „Ai câștigat? Continuă! Ai pierdut? Continuă!”

Candidatul UNPR la Primăria Constanța, Claudiu Palaz, a transmis un comunicat prin care le mulțumește constănțenilor care l-au votat și le promite acestor că nu îi va dezamăgi în continuare. „Le mulțumesc tuturor constănțenilor care au ieșit la vot. Le mulțumesc în principal celor care, prin votul lor, mi-au acordat încrederea că pot conduce municipiul Constanța mai bine decât o face actuala administrație. Le garantez că nu-i voi dezamăgi în activitatea mea viitoare. Le mulțumesc și celor care nu m-au votat. Oricât de întemeiate ar fi motivele lor, pentru mine va fi o temă importantă de gândire și de acțiune în perioada următoare. Pentru cei care nu au ieșit la vot, îmi doresc ca la următoarele alegeri să reflecteze mai bine și să iasă din acest silenzio stampa în care au intrat de ani de zile”, spune Palaz. Fostul prefect al județului Constanța a explicat faptul că rezultatul obținut nu îl descurajează, ba mai mult de atât, îl motivează să lupte în continuare împotriva actualei administrații PSD. „«Ai câștigat? Continuă! Ai pierdut? Continuă!» Dictonul lui Pierre de Coubertin este astăzi motto-ul meu. Rezultatul obținut la aceste alegeri locale nu mă descurajează. Dimpotrivă, mă motivează. Sunt un luptător care nu cedează și care își asumă riscuri. Am demonstrat-o când, după ce am demisionat din funcția de prefect, mi-am asumat candidatura sub sigla unui partid care a ieșit de la guvernare. Consider că nu este principial să te dezici de partidul care te-a susținut”, a declarat Palaz.