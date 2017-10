Claudiu Palaz a fost exclus din UNPR

Fostul prefect și candidat pentru Primăria Constanța, Claudiu Palaz, a fost exclus din UNPR în cursul serii de luni ca urmare a unei decizii a Biroului Județean. Cu 24 de voturi pentru și două abțineri, UNPR a hotărât ca Palaz să nu mai facă parte din partid. Motivele sunt clare, spune președintele UNPR, George Lipoveanu, care-l acuză pe Palaz că pune ambițiile personale și orgoliul în fața intereselor partidului. În replică, Palaz spune că procentul obținut de UNPR îi aparține, iar alegerile din toamnă vor dovedi adevărata „valoare“ a UNPR la Constanța.Întrebat care sunt motivele pentru care Biroul a luat această hotărâre, Lipoveanu a replicat: „Nu putem să vorbim înainte o treabă și să facem alta. Dânsul nu a ținut cont de nimic din ceea ce am stabilit. În primul rând, el nu vrea să renunțe la mandatul de consilier, deși în momentul în care am stabilit că va candida din partea UNPR, am convenit că ținta sa este funcția de primar. Mai mult, de când a început campania am avut multe probleme, iar domnul Palaz nu făcea altceva decât să vorbească despre propria candidatură. Nu a menționat numele partidului măcar odată. Pe lângă asta, doar în prima zi de campanie am primit 40 de amenzi pentru că afișele dânsului erau amplasate în locuri în care nu era permis”.„Vom vedea la toamnă ale cui au fost procentele de la Constanța“Claudiu Palaz a comentat acuza-țiile aduse de Lipoveanu, menționând că motivele invocate de acesta sunt „peste puterea sa de înțelegere”.„Habar nu am de ce am fost exclus. Nu am participat la ședință. Domnul președinte a luat această hotărâre. El știe de ce am fost exclus. Dacă este așa cum spune dânsul, că am făcut campanie doar pentru mine, asta înseamnă că procentul UNPR de la Constanța îmi aparține. Aceasta e deducția logică. Nu vreau să comen-tez intențiile mele de viitor, dar vom vedea în toamnă cine anume a obținut acel procent. Îi urez succes domnului Lipoveanu. Alegerile din toamnă vor dovedi cine a avut dreptate. Oricum, astfel de aberații mă fac să rămân fără cuvinte”, a spus Palaz.„Palaz ne-a tras în jos“În replică, Lipoveanu spune că procentul aparține partidului, care a reușit să obțină mult mai multe voturi pe jumătate de județ, decât a reușit Palaz pe municipiu.„Este o prostie ce spune dânsul. Dacă iei lucrurile, simplu, matematic municipiul Constanța reprezintă 51% din județ. Aici Palaz a obținut 14.100 de voturi. Noi, având organizații în doar 35 de localități din cealaltă jumătate rămasă, am obținut 25.000 de voturi. Despre ce vorbim? Cine a tras pe cine? Probabil că mai mult ne-a tras în jos. E clar de ce a fost exclus. În toată perioada campaniei nu a venit măcar o dată la sediul partidului, în toate emisiunile și publicațiile în care a apărut nu a vorbit despre partid. Mai mult decâtatât, nici măcar pe prietenul și colegul său Harry Boiagian nu l-a ajutat să se promoveze și chiar îi lua din timpul care îi era cuvenit în timpul conferințelor de presă. Eu am fost corect față de toți și nu pot să permit ca orgoliile de cinci bani și ifosele unora să fie puse înaintea intereselor de partid. Credeți că vreodată ar fi vrut Palaz să fie consilierul lui Mazăre? Să fim serioși!”.Întrebat dacă poate confirma zvo-nurile potrivit cărora Palaz ar fi cerut o sumă importantă de bani pentru a se retrage de pe postul de consilier, președintele UNPR a precizat: „Nu. Nu pot să confirm așa ceva. Mie personal nu mi-a cerut niciun ban, poate și-or fi cerut ei între ei la Constanța, dar nu pot să bag mâna în foc. Mie nu avea cum să îmi ceară pentru că am băgat foarte mulți bani în această campanie. Nu am avut un sponsor concret care să vină să dea 3%. Fiecare a pus cât a putut, iar eu le-am oferit sprijinul tuturor celor care mi l-au cerut”.