Claudia-Elena Ionaş este, de astăzi, noul purtător de cuvânt al Preşedinţiei

Claudia-Elena Ionaș este, de astăzi, noul purtător de cuvânt al Președinției

Președintele Traian Băsescu a semnat ieri cererea de eliberare din funcție a consilierului prezidențial Valeriu Turcan, ocupant al funcției de purtător de cuvânt al Administrației Prezidențiale.În urma demisiei lui Valeriu Turcan, șeful statului a desemnat-o pe Claudia – Elena Ionaș pentru a prelua, începând de astăzi, atribuțiile de coordonare a activității Departamentului de Comunicare Publică și îndeplinirea atribuțiilor de purtător de cuvânt al Administrației Prezidențiale.Claudia-Elena Ionaș, fostă Cristache, are 26 de ani, este de profesie sociolog și a activat până în prezent în cadrul Biroului de Presă al Palatului Cotroceni."Oferta mi-a fost făcută astăzi (n.r. ieri). Am publicat comunicatul oficial prin care domnul Valeriu Turcan demisiona, iar eu am fost desemnată să conduc Departamentul de Comunicare al Administrației Prezidențiale. Am 26 de ani, lucrez din ianuarie 2008 la Cotroceni, iar înainte am fost studentă", a declarat Claudia-Elena Ionaș, pentru Realitatea.net.