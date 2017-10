CJC vrea să preia stadionul Farul Constanţa. Va trece proiectul de votul liberalilor?

4

Sportul si banul public.

In capitalism , in acest free market in care traim , echipele sportive nu trebuiesc sponsorizate din banul public.Datoria CLC si CJC daca vor sa ajute la dezvoltarea sportului este sa construiasca stadioane si baze sportive, din bani publici sau prin parteneriate cu firme private cum este Allianz Arena din Germania,apoi sa le inchirieze cluburilor. In opinia mea care nu sunt microbist dar sunt platitor de taxe si impozite FC Farul ar trebui sa fie un club privat exact ca si Viitorul.Intrebare, maine daca FC Farul s-ar infiinta ca societate pe actiuni si s-ar lista la bursa, tu ai fi gata sa cumperi actiuni, sa bagi mana in buzunar si sa fi actionar la Farul?Teoretic sa -mi raspunzi cu un DA, dar practic va fi un NU. Ai dat exemplu cu CSM Bucuresti,oare cat o sa mai tina?Cand o sa o vezi pe Firea Pandele ca o sa dea cu subsemnatul pe la DNA ptr sifonarea banilor publici atunci sa vezi ce se va alege de CSM. Asa cum Steaua si Dinamo nu mai pot deveni cluburi departamentale , ci private, asa trebuie sa fie si restul cluburilor.Oare crezi ca primari gen Pandele sau Sechelariu investeau in fotbal de dragul fanilor , a locuitorilor?Sa fim seriosi. PS.Pe vremuri cand juca FC Olt Scornicesti, galeriile adverse strigau :"Cine v-a bagat in B?Ceausescu -PCR!Cine v-a bagat in A?Nicu si cu Leana!".Oare vrei sa se strige pe stadion la Farul : Cine va in B?Fagadau- PSD!Cine v-a bagat in A?Fagadau-Dragnea! Deci domn Adi,singura sansa ptr un fotbal curat, este sa investesti in actiuni la Farul.Succes!