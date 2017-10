CJC vrea să demoleze anexele Teatrului de Vară Mamaia

Consilierii județeni se reunesc, astăzi, în cadrul ședinței ordinare a lunii iunie. Întâlnirea are loc în sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ de la ora 13.00, pe ordinea de zi fiind 41 de proiecte de interes județean.În cadrul ședinței de astăzi, consilierii județeni vor trebui să decidă dacă anexele C3 și C4 ale Teatrul de Vară Mamaia vor fi demolate.În expunerea de motive se stipulează că imobilul C3 are destinația de spațiu comericial cu o suprafață construită de 107 mp, iar imobilul C4 are aceeași destinație, respectiv, spațiu comercial, însă cu o suprafață de 74 mp. Demolările celor două corpuri ar urma să se facă deoarece, conform specialiștilor, acestea se află în stare de degradare.În acest context, Direcția de Urbanism din cadrul CJC a demarat deja achiziția de servicii de expertiză pentru demolarea celor două corpuri, fiind încheiat cu SC Tudor Arhcons SRL un contract de prestări servicii.„În urma inspecției la fața locului, s-a constatat că spațiile comerciale C3 și C4 cu regim de înălțime parter au structura de rezistență, mai exact, pereți și acoperiș, independentă față de orice altă construcție. De asemenea, clădirile se află într-o stare avansată de degradare, prezentând un risc de prăbușire și pun în pericol siguranța persoanelor aflate în apropiere”, se spune în raportul de expertiză.Un alt proiect aflat pe ordinea de zi vizează modificarea Hotărârii nr.306/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural turistică a Cetății Carsium (Hârșova)”Aceeași procedură vizează și proiectele „Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu” și „Resta-urarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”.În plus, aleșii județeni vor trebui să aprobe proiectul ce face referire la modificarea tarifelor de utilizare temporară a spațiilor Pavilionului Expozițional Constanța, imobil aflat în proprietatea publică a județului Constanța.La capitolul „Sănătate”, consilierii județeni vin cu o veste bună deoarece ar urma să fie aprobat statul de funcții și organigrama Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.Mai exact, reprezentanții unității medicale au solicitat CJC să aprobe suplimentarea cu 86 de posturi, de la 2.769 posturi la 2.855 posturi, ceea ce ar presupune o mai mare atenție din partea personalului medical față de pacienți.Concret este vorba despre 63 de posturi distribuite pe diverse secții ale spitalului, 12 posturi pentru Urgență, un post pentru Centrul de Sănătate Mintală adulți și 10 posturi pentru medicii rezidenți, repartizați în anul 2017 de către Ministerul Sănătății să-și desfășoare stagiile în cadrul unității spitalicești.Printre proiectele ce ar urma să fie aprobate se află și planul de analiză și acoperire a riscurilor al județului Constanța pe anul 2017 și cel care vizează actualizarea monografiei economico - militare a județului Constanța pe anul 2017.