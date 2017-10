CJC votează, astăzi, reduceri de posturi şi salarii la limită pentru muzeele constănţene

CJC votează, astăzi, reduceri de posturi și salarii la limită pentru muzeele constănțene

Consilierii județeni se întrunesc, astăzi, în prima ședință ordinară din acest an, având spre dezbatere o serie de proiecte printre care și cele care vizează aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții, a organigramei și statului de funcții ale muzeelor constănțene. Față de organigrama și statul de funcții aprobat în 2009, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie propune pentru 2010 unele modificări, numărul de angajați rămânând același. În urma apariției Legii 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ținând cont de măsurile de reîncadrare impuse de Guvern, și la Muzeul de Istorie, s-a impus echivalarea sau asimilarea mai multor funcții: director, director adjunct, contabil șef, secretar științific, șef secție, șef birou, cercetători, muzeograf, conservator, restaurator, supraveghetor, custode sală, paznic, casier, muncitor calificat și muncitor necalificat. De asemenea, pentru anul 2010, Muzeul de Istorie propune un buget diminuat cu 30% față de cel din 2009. Această diminuare presupune asigurarea la limită a salariilor angajaților muzeului, reducerea cheltuielilor curente (energie, carburanți, căldură, etc.), reducerea cercetării științifice de teren (numai șantierele arheologice finanțate de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național), reducerea participării la sesiu-nile naționale și internaționale, asigurarea unui minim de cofinanțare al proiectelor în derulare. Dacă în 2009, veniturile au ajuns la 5.231.610 de lei, în 2010, acestea se ridică la 4.439.000 de lei. Pentru obiectivele de investiții ale acestui an (achiziții materiale arheologice, numismatice, istorice, documentare, lucrări de reparații la muzeul din Adam-clisi și lucrări de reparații electrice la Basarabi) a fost alocată suma de 142.000 de lei. Anul trecut, 275.000 de lei au fost prevăzute în proiectul de buget pentru acoperirea listei de investiții. Noi achiziții la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Așa cum se arată în proiectul de hotărâre, organigrama și statul de funcții pe anul 2010 au fost aprobate de către Consiliul Județean Constanța prin hotărârea cu nr. 396/2009. Mai precis, este vorba despre suplimentarea celor 81 posturi din 2009 cu alte 5, numărul total fiind acum de 86 posturi. Pe de altă parte, în același proiect de hotărâre, se precizează că, anul acesta, cheltuielile de personal ale instituției vor fi reduse cu 30% față de anul trecut. Întrucât în 2010 complexul are ca obiectiv principal aducerea a trei delfini din China, se impun mai multe cheltuieli: de transport (860.000 de lei), de asigurare (155.000 de lei), TVA și taxe vamale (500.000 de lei), precum și cele legate de deplasarea a 5 dresori și a unui medic veterinar din China (30.000 de lei). Totodată, este necesară pregătirea bazinelor pentru delfini, reparații și vopsitorii, cheltuielile fiind estimate la 70.000 de lei. În total, pentru investiții a fost alocată suma de 429.000 de lei, bugetul de venituri și cheltuieli fiind de 5.984.000 de lei, mult mai mare față de cel de anul trecut (3.375.898 de lei). Reduceri de posturi la Muzeul de Artă În condițiile în care bugetul pe anul 2010 (950.300 de lei) este mai mic cu 30% față de cel de anul trecut, Muzeul de Artă menționează, în raportul cuprins în proiectul de hotărâre, că s-a luat măsura reducerii unui număr de șapte posturi. Este vorba despre un post de cercetător, trei posturi de supraveghetor și trei posturi de pază. Din cele șapte posturi reduse, cinci (trei la pază și doi la supraveghere) sunt salariații secției Ion Jalea din Constanța, secție propusă a fi reorganizată astfel: „funcționarea ca muzeu deschis circuitului public în perioada estivală, prin redistribuirea personalului rămas și utilizarea pentru operațiuni de conservare-restaurare în restul timpului-racordarea la o firmă specializată de pază”. „În ceea ce privește lista de investiții, instituția nu dispune de fonduri pentru investiții pe anul 2010”, se mai precizează în proiect. Anul trecut, lista de investiții cuprindea achiziționarea unor opere de artă, la acest capitol fiind alocate 22.500 de lei.