CJC secretizează şi identitatea persoanelor care au ocupat posturile publice din cadrul instituţiei

CJC secretizează și identitatea persoanelor care au ocupat posturile publice din cadrul instituției

Consiliul Județean Constanța (CJC) anunța, acum o lună și jumătate, că va organiza concursuri interne în vederea examinării cunoștințelor profesionale ale salariaților din cadrul aparatului de specialitate al instituției. Atunci, arătam că toate detaliile referitoare la examen, pentru fiecare direcție (stat de funcții, condițiile specifice, bibliografii, calendar, cerere de înscriere) pu-teau fi accesate doar de salariați cu user-ul și parola proprie. În tot acest timp, CJC a continuat să acționeze în aceeași notă lipsită de transparență. Nici până în prezent, CJC nu a binevoit să afișeze pe site-ul instituției rezultatele concursurilor, cu notele obținute de participanți și eventualele contestații soluționate. Astfel, „lanțul slăbiciunilor” din CJC rămâne în continuare la adăpost. Consiliul Județean Constanța nu funcționează ca o societate comercială patronată de Nicușor Daniel Constantinescu. Consiliul Județean Constanța funcționează pe bani publici, cu funcționari publici, plătiți din banii constănțenilor și este dreptul lor să vadă cine se bucură de banii lor. Este dreptul constănțenilor de a vedea numele și competențele angajaților CJC, identificând și eventualele rubedenii rămase alături de marea familie a CJC. Purtătorul de cuvânt al CJC, Cristian Moldovanu, nu a răspuns apelurilor telefonice venite din partea ziarului „Cuget Liber” pentru a oferi un punct de vedere pe acest subiect. Comasări și restructurări Noua organigramă aprobată în iulie cuprinde un număr total de 200 de posturi structurate dintr-un total de aproximativ 300. Cele 200 de posturi au fost organizate astfel: trei posturi aferente funcțiilor de demnitate publică aleasă, 28 de posturi aferente funcțiilor contractuale și 169 de posturi aferente funcțiilor publice (21 sunt de conducere și 148 de execuție). Inițiativa a fost realizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare. De asemenea, Direcția Generală de Afaceri Europene s-a comasat cu Direcția de Infor-matizare, Cooperare la Marea Neagră și Managementul Calității, formând „Direcția Generală de Proiecte”. Compartimentele de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și GIS+Avize s-au comasat cu Direcția Tehnic-Investiții sub denumirea „Direcția Generală de Urbanism și Lucrări Publice” coordonată de arhitectul șef. În plus, Direcția pentru Cultură, Învățământ, Sport, Sănătate, Organizare Evenimente și Protocol s-a comasat cu Direcția Comerț, Turism, Servicii Publice sub denumirea „Direcția Coordonare Instituții Subordonate”. În sfârșit, direcțiile de specialitate și Serviciul de Achiziții au acum în componența lor câte un compartiment „Proiecte Primării”, care, în colaborare cu Serviciul Informatică, realizează fișa localităților din județ, monitorizează derularea fondurilor alocate pentru proiectele cu finanțare externă și îndrumă activitatea de implementare a noi proiecte cu finanțare externă. Trebuie remarcat și faptul că unele proiecte de hotărâre supuse votului în ședința din 23 august, avizate de noile direcții, poartă semnătura de formă a „unui director” care nu își poate asuma responsabilitatea și rămâne în anonimat. Așa este cazul Direcției Coordonare Instituții Subordonate și al Direcției Generale Economico - Financiare. În schimb, putem observa că șeful Direcției Generale de Proiecte este Sevil Sumanariu, iar șeful Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică este Radu Volcinschi. În fruntea Direcției generale Urbanism și Lucrări Publice este arhitectul șef Titi Cenușă, dacă ținem cont că și el semnează câteva proiecte în această nouă calitate. Salarii record pentru șefii CJC Potrivit noului stat de funcții, șeful CJC, Nicușor Daniel Constantinescu, are un salariu de bază de 4.959 de lei, în timp ce vicepreședinții Cristinel Dragomir și Cristian Darie de 4.456 de lei. Secretarul județului, Mariana Belu, beneficiază de un salariu de 4.080 de lei. La cabinetul lui Nicușor Constantinescu lucrează un șef de cabinet pentru 1.390 de lei, un inspector de specialitate, cu un salariu de 1.240 de lei, și un referent, cu un salariu de 811 de lei. Un director general al unei direcții din CJC câștigă 2.942 de lei, iar un director executiv - 2.848 de lei. Mai mult, din același stat de funcții, putem afla că salariul de bază al unui șef de serviciu din CJC poate ajunge de la 2.468 de lei la 2.936 de lei.