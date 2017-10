„CJC nu poate funcţiona legal. Nicuşor are o echipă de vrăjitori acolo“

Prefectul Claudiu Palaz:

„CJC nu poate funcționa legal. Nicușor are o echipă de vrăjitori acolo“

Prefectul Claudiu Palaz a vorbit, în exclusivitate pentru Cuget Liber, în cadrul unui interviu, despre lupta împotriva magazinelor de vise, dar și despre relația tensionată cu Primăria Constanța și Consiliul Județean. - V-ați implicat foarte mult în problema etnobotanicelor. Care este situația acestor magazine, acum? - În privința etnobotanicelor, mi s-a părut o problemă importantă pentru cetățeni. Au fost monitorizări făcute astă vară, deci nu m-am apucat haotic, am văzut polii lor de poziție în toată această perioadă, dar am considerat că trebuie acționat punctual și cu strategie, nu așa dintr-o dată, doar să luăm poziție și atât. Efectele au fost acelea pe care le-ați văzut, lucrurile au generat la nivel de București, prima dată. Oricum, a fost un pas, apoi s-a dat Hotărârea de Guvern prin care s-a propus un protocol între toate instituțiile statului care pot face verificări și controale tematice în toată această perioadă, urmând ca prefecții să facă raportări lunare cu ce s-a făcut în privința combaterii acestui fenomen. Drept urmare, s-au redus magazinele. Ceea ce fac mai mult decât îmi spune legea este și monitorizarea încasării banilor la buget, deci nu mă opresc doar la a da amenzi și atâta tot. - Primăria Constanța nu prea v-a sprijinit… - Primăria putea să le închidă, este cert! Nu s-a implicat! Am văzut că mi s-a transmis că nu sunt bărbat, probabil nu e bărbat cel care s-a luat de piept cu cei care consumau, dar n-are sens să intru în polemici. Până la urmă, cel care a dorit închiderea magazinelor de vise am fost eu și nu primarul Constanței, dar acesta este un alt subiect. Oricum, puteau să le închidă, din noiembrie anul trecut, procedura de închidere pentru aceste magazine trebuia demarată, iar până în ianuarie aceste puteau fi închise. Primăria nu avea altceva de făcut decât să se deplaseze la fața locului și să-i închidă. Merlinii de la CJC - Că tot veni vorba de celelalte instituții, ce relație aveți cu vecinii de palier, primarul și șeful CJC? - Avem o relație strict instituțională. N-avem nicio altă problemă, în afara faptului că s-a încercat monitorizarea mea prin montarea acelor camere când am fost numit în funcție. Le-am luat, le-am pus într-o pungă și le-am dus în birou. Doar nu puteam să stăm acum ca la Big Brother, să vadă ce face prefectul. Dacă dorește să știe ce face prefectul, poate să vină și să mă întrebe, sau să-mi monitorizeze activitatea. Însă ei nu au venit niciodată la vreo ședință pe care a avut-o prefectul. - Am văzut că există foarte multe plângeri penale, hotărâri atacate… - Problema celor de la Consiliul Județean este că nu pot funcționa legal. Cred că au o echipă de vrăjitori, de Merlini, la nivel de Consiliul Județean care încearcă să găsească variante ca să treacă pe lângă lege. Cred că de fapt asta e poziția lor. Din cauza aceasta ați văzut atâtea procese și atâtea plângeri penale. Nu am un tabel în spate la care mai trag câte o liniuță pentru fiecare plângere penală sau acțiune făcută în contencios lui Nicușor Constantinescu, dar atâta timp cât se încalcă legislația este normal să nu stau pasiv. Centura Constanței, gata până în vară - Cu primarul Constanța cum vă înțelegeți? - Cu Radu Mazăre, tot așa, instituțional. A avut câteva hotărâri care au fost anulate, suntem în instanță. Cu privire la ultimul său comunicat, nu mi s-a părut prea serios felul în care a fost răspunsul formulat. Până la urmă nu am vrut decât să dau o mână de ajutor în privința distribuirii ajutoarelor. Mi s-a spus că dacă vreau pot să dau o mână de ajutor în data de 14. O să mă gândesc la această solicitare din partea primarului și o să îi dau și modul de organizare ca să nu mai umilim cetățenii când le dăm ajutoare. O să aibă o surpriză. - În cât timp va fi gata autostrada? - Din discuțiile pe care le-am avut cu constructorii știu că se dorește foarte tare ca tronsonul de la Medgidia-Constanța și șoseaua de centură să fie deschise în această vară. În privința tronsonului Medgidia-Cernavodă, se lucrează dar sunt destul de în urmă din cauza diverselor probleme: lipsa certificatului de urbanism, au fost multe probleme cu planurile parcelare pe Cernavodă, Rasova avea probleme. La ora aceasta nu mai sunt probleme legate de documente, sau de expropriere. De acum în colo totul ține de constructori. E drept că cei de la Consiliul Județean au găsit tot felul de justificări pentru a nu da acest certificat. Justificări până la urmă se găsesc și pentru crimă, dar domnul Nicușor pentru autostradă. E artist! V-am zis că are o echipă de vrăjitori acolo.