CJC l-a desemnat pe medicul Cătălin Grasa director interimar la Spitalul Judeţean

CJC l-a desemnat pe medicul Cătălin Grasa director interimar la Spitalul Județean

„Potrivit legii, contractul de management al lui Dănuț Căpățînă poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale sau ori de câte ori e nevoie. Cred că acum chiar este nevoie! Consiliul Județean Constanța susține modalitatea organizării unui concurs. Până atunci, vom numi un director interimar. Propunerea CJC pentru funcția de manager interimar al Spitalului Județean Constanța este doctorul Cătălin Grasa. Eu îl susțin pe medicul Cătălin Grasa, iar el este de acord să preia interimatul. Cât despre modalitatea de desemnare a viitorului manager, CJC preferă alegerea acestuia prin concurs, pentru a avea mai multe pârghii de a acționa și pentru a nu mai ieși tot felul de discuții. Firma de management deținută de Dănuț Căpățînă și-a achitat datoriile, adică obligațiile din contractul semnat cu CJC. Noi nu avem probleme cu firma cu care am încheiat contractul”, a spus Cristinel Dragomir.În ceea ce privește arestarea lui Căpățînă, Cristinel Dragomir a spus că nu comentează acțiunile DNA și că nu avea informații că acesta ar lua mită.În plus, el a mai adăugat că l-ar fi demis cu mai mult timp în urmă pe Dănuț Căpățînă dacă membrii Consiliului de Administrație l-ar fi sesizat în scris că sunt nereguli în desfășurarea contractului cu CJC.În ceea ce-l privește pe noul director interimar, Cătălin Grasa, șeful CJC, Cristinel Dragomir, a spus că acesta este membru PSD, însă în numirea sa pe funcție nu există niciun impediment, pentru că nu este caz de incompatibilitate.v v vLa scurt timp după conferința lui Dragomir, situația managementului Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, după arestarea lui Dănuț Căpățînă, a fost tranșată în cadrul Consiliului de Administrație, care este format din reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică, ai Facultății de Medicină, ai Consiliului Județean Constanța și președintelui CJC, dar și ai organizațiilor profesionale ale medicilor și asistenților medicali.Practic, membrii Consiliului de Administrație au decis că este momentul să înceteze contractul de management desfășurat de firma lui Căpățînă. Totodată, aceștia au decis modalitatea prin care se va decide desemnarea unui nou manager al spitalului, respectiv, prin organizarea unui con-curs sau prin organizarea unei licitații publi-ce privind desemnarea unei firme de management. La final, au decis că noua funcție se va ocupa prin concurs, iar Cristinel Dragomir a emis dispoziția prin care dr. Cătălin Grasa a fost numit director interimar.Așadar, dacă până acum cea mai mare unitate sanitară din județ era condusă de o firmă de management, pe viitor, autoritatea județeană va acorda responsabilitatea funcției unei persoane fizice ce va trebui să câștige concursul ce se va organiza în scurt timp.Până la acel moment, dar nu mai mult de șase luni, dr. Cătălin Grasa se va afla la conducerea SCJU Constanța.v v vÎn altă ordine de idei, magistrații au emis, ieri, mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile pe numele managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Dănuț Căpățînă, acesta fiind acuzat de luare de mită, în formă continuată. El a fost prins, miercuri, în flagrant, de procurorii DNA, în timp ce primea mită suma de 10.000 de euro de la denunțătorul din dosar. Banii ar fi reprezentat o „datorie” pretinsă de Căpâțînă ca urmare a unui comision de la un contract încheiat cu o firmă de IT.