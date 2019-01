CJC investește în aparatură modernă pentru Spitalul Județean. „Nu avem nevoie de firme private”

Constănțenii vor avea acces începând de astăzi la RMN gratuit, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. Unitatea medicală a inaugurat, ieri, 7 ianuarie, laboratorul RMN din cadrul Clinicii de Radiologie și Imagistică Medicală. Echipamentele au fost achiziționate de către Ministerul Sănătății, cu finanțare din partea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în cadrul Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar - Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar.Reamintim că acest contract pentru dotarea SCJU cu un aparat de Rezonanță Magnetică Nucleară (RMN) și sistem informatic PACS a fost semnat la sediul Guvernului, în urmă cu un an, de către președintele CJC, Horia Țuțuianu și managerul SCJU, dr. Cătălin Grasa. În ceea ce privește amenajarea spațiului în care au fost amplasate echipamentele și în care funcționează laboratorul RMN, aceasta a fost posibilă cu sprijinul exclusiv al companiei RAJA SA Constanța.Valoarea totală a echipamentelor medicale se ridică la aproximativ 700.000 de euro. Pe lângă echipamentele achiziționate cu ajutorul Guvernului României, investițiile în acest laborator au constat și în recompartimentarea spațiului și modernizarea mobilierului, iar valoarea lucrărilor a fost de aproximativ 600.000 lei. Fondurile necesare reabilitării au fost asigurate de către compania SC RAJA SA.Cu această ocazie, directorul adjunct al RAJA, Aurel Presură a declarat că este foarte bine ca o parte din profiturile companiei să se întoarcă la cetățeni.Motivul pentru care RMN-ul redevine funcțional după o pauză de circa șapte ani, este că în Spitalul de Urgență se dorește ca toate investigațiile să fie gratuite.„Nu avem nevoie de firme private. Cine vrea așa ceva, să și le facă în altă parte, în spații adecvate, nu în SCJU. Ca urmare, pe viitor, aparatura în spital va fi de stat. Consider că este un pas uriaș pentru constănțeni, deoarece nu vor mai fi obligați să meargă la clinicile private pentru o astfel de investigație. De asemenea, cu ajutorul acestei aparaturi, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța își va reduce considerabil cheltuielile generate de achitarea serviciilor de imagistică către un operator privat, iar banii economisiți vor fi redirecționați spre alte secții din cadrul spitalului. Este esențial ca spitalul să dețină echipamente medicale performante, așa că voi face toate demersurile pentru ca aici să se poată asigura cât mai multe servicii, astfel încât oamenii să nu mai apeleze la clinici private. Am promis că mă voi implica în susținerea sistemului sanitar și îmi respect cuvântul! La Constanța contează calitatea actului medical”, a subliniat președintele CJC, Horia Țuțuianu.SCJU vrea să devinăun spital independentMai mult decât atât, managerul unității sanitare, dr. Cătălin Grasa, a declarat că își dorește ca unitatea pe care o conduce să devină un spital independent, deoarece este un spital de urgență, strategic în regiunea Dobrogea.„Trebuie să creștem cu pași mici, fără să ne rupem vreo gleznă, pentru ca actul medical să fie continuu, într-un spital de urgență. La ora actuală, suntem în relație contractuală cu Pozimed, Medimar și Cardiolife pe linia de angiografie și stentare”, a adăugat directorul SCJU.Se pare că veștile bune nu se opresc aici. După inaugurarea aparatului RMN, va urma și inaugurarea mult așteptatei Radioterapii (în luna mai-iunie), foarte curând va funcționa și CT-ul, secția de Gastroenterologie va beneficia de aparatură nouă, toate fiind investiții ce vor fi făcute anul acesta din bugetul Consiliului Județean Constanța.După inaugurarea secției de Gastroenterologie ce va avea loc tot luna aceasta, se va face și inaugurarea Casei Soarelui. După aceea, se are în vedere dotarea secției de Neonatologie cu aparatură în valoare de șase milioane de lei, finalizarea secției de Obstetrică- Ginecologie, începerea lucrărilor la Neurologie etc.Spitalul Regional -un alt proiect îndrăznețPreședintele CJC, Horia Țuțuianu a adăugat că sănătatea reprezintă pentru el prioritatea zero pentru Consiliul Județean.„Anul trecut, am primit finanțare pentru foarte multe proiecte ce se vor desfășura în județul Constanța. Începând de astăzi, constănțenii dar și cei din județele limitrofe vor putea beneficia de aceste proceduri ce vor fi făcute la SCJU la stat și nu la privat, eliminând astfel timpii de așteptare și banii în plus care se dădeau la laboratoarele private. Eu consider că acesta este un pas uriaș, pentru constănțeni, mai ales că acest RMN nu mai funcționa la Spitalul Clinic Județean din 2012. În plus, în luna iunie va începe să funcționeze și o secție exterioară a spitalului la Năvodari. De asemenea, se va redeschide secția de la Băneasa, iar la fostul SOTRM vor continua lucrările de reabilitare. În plus, sperăm să reabilităm și celelalte secții din cadrul SCJU, care nu arată așa cum ar trebui și să nu uităm proiectul pe care mi-l doresc să-l punem în aplicare în județul Constanța: Spitalul Regional. Am spus de fiecare dată că nu mă interesează cine îl face, ministerul sau din fonduri europene, să se facă, deoarece constănțenii merită să beneficieze de servicii medicale la standarde europene”, a mai spus președintele CJC.La rândul său, coordonatorul Clinicii de Radiologie și Imagistică Medicală, dr. Radu Baz a explicat că aparatul care a intrat în dotarea spitalului este foarte bun și dispune de suficiente softuri și antene necesare investigațiilor.„Până acum, nu se puteau face în spital RMN de sân, de cord ori alte examinări de nișă cu care spitalul va ieși în față. Referitor la timpul mediu de examinare, acesta este de circa 30 de minute. Astfel, dacă un pacient are de făcut RMN la coloana cervicală și lombară, noi calculăm o oră. Ca urmare, în decurs de 12 ore am putea face cam 24 de examinări”, a încheiat medicul.