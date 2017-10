Circ şi colindători la ultima şedinţă a CJC. Banii primarilor, motiv de ironii între PNL şi PMP

Circ și colindători la ultima ședință a CJC. Banii primarilor, motiv de ironii între PNL și PMP

Deși ședința a început într-un ton festiv, de sărbătoare, cu brad împodobit și cete de colindători, finalul a fost apoteotic, un schimb susținut de săgeți între, metaforic vorbind, „ruptul” și „cârpitul”.Cum necum, s-a găsit Palaz să râdă de performanțele electorale ale liberalilor la parlamentare, când PMP-ul său abia s-a târât în Parlament cu un 5% chinuit și transpirat.Tăvălugul acuzelor și ironiilor a plecat de la solicitarea consilierului liberal Cristy Baisan de a fi revocată hotărârea de consiliu din 25.10.2016 prin care se acordau bani primarilor din județ. Acesta susținea atunci și susține și acum că alocarea de fonduri s-a făcut pe criterii politice și nu în funcție de necesitățile comunităților locale.Încă de la începutul dezbaterii pe acest subiect, vicepreședintele CJC Claudiu Palaz și-a asumat rolul de opozant și critic vocal, însă nu prea i-a ieșit, deși, culmea, ar fi avut toate argumentele să șteargă cu Baisan pe jos, mai ales că acesta a fost lăsat singur de colegii liberali.Cristy Baisan și-a început discursul felicitând PSD pentru rezultatul din alegerile parlamentare, menționând că acest scor nu ar trebui să schimbe foarte multe arhitectura majorităților din Consiliul Județean. „Cu excepția domnului Palaz, care are 3 scaune aici lângă noi, în opoziție”, l-a săgetat ironic Baisan. De aici în colo, întreaga dezbatere a avut la bază doar conotații politice. Palaz a încercat să inducă ideea că PNL dorește blocarea județului și că primarii vor trebui să dea banii înapoi, însă retorica a căzut imediat la intervenția liderului de grup PNL, George Muhscină: „Punctul de vedere al PNL este unul foarte clar. Nu am susținut demersul colegului nostru, am votat favorabil proiectul încă de la început, acum vom vota împotriva solicitării de revocare”.Schimbul de replici între liberali și Palaz a continuat până la finalul ședinței, fără ca argumentele raționale să primeze, deși Baisan a alunecat în ridicol abținându-se de la votul propriei solicitări, în timp ce colegii liberali i-au acordat, alături de PSD, un vot negativ, astfel că proiectul a fost respins.Concluzia i-a aparținut lui Claudiu Palaz care le-a prezis liberalilor soarta PNȚCD. Moment în care din sală i s-a amintit că partidul său abia a sărit pârleazul în Parlament și că PMP se află în opoziție cu PSD și nu la masa puterii.Până una alta, primarii pot cheltui liniștiți banii pentru că nu îi ia nimeni înapoi.