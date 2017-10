Cioloș: Sprijinim reformele în interesul cetățenilor Republicii Moldova

Premierul Dacian Cioloș a declarat, la începutul unei întâlniri cu reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova, că obiectivul Executivului de la București este de a sprijini reformele în interesul cetățenilor moldoveni și nu de a susține un partid împotriva celuilalt."Modul în care am abordat foarte pragmatic relația cu Guvernul Republicii Moldova, în acest an, a fost influențat și de poziționarea unor organizații din societatea civilă, care au susținut și care au cerut angajamente ferme legate de reforme. Și din acest motiv, pentru prima dată în abordarea relației dintre Republica Moldova și România, România a legat acordarea acestei prime tranșe de împrumut de o serie de măsuri de reformă la care Guvernul Republicii Moldova s-a angajat. Nu am dorit și nu dorim ca această abordare să fie una politică sau politicianistă, partinică. Obiectivul nostru este să sprijinim reformele în interesul cetățenilor Republicii Moldova și nu a susține un partid împotriva celuilalt", a afirmat premierul Cioloș, citat de Agerpres.El a spus că își dorește să vadă că în Republica Moldova progresează reforme care întăresc democrația.