Cioloș: Nu ştiu ce înseamnă premier de sacrificu

Cioloș: Nu știu ce înseamnă premier de sacrificu

Premierul Dacian Cioloș a declarat, la Antena 3, că în momentul de față nu se simte confortabil să-și asume un rol politic într-un partid, adăugând că nu are intenția de a se prezenta la alegerile din 2016 și nu pentru acest lucru a acceptat funcția de prim-ministru."Nu știu ce înseamnă premier de sacrificiu, dacă sacrificiu înseamnă să vii și să-ți asumi niște riscuri, asumându-ți niște obiective pe care să încerci să le atingi, cu riscul să nu poți să le atingi pentru că poți să nu ai toate elementele ca să le atingi, atunci îmi asum acest sacrificiu și mi l-am asumat de la început. Dacă sacrificiul acesta, între ghilimele, sau nu, poate să aducă ceva bun la sfârșitul acestui an de zile, cred că este un sacrificiu care merită. Eu nu-l consider, neapărat un sacrificiu pentru că mi-am asumat această decizie de a accepta această propunere", a declarat Dacian Cioloș, întrebat dacă este un premier de sacrificiu sau viitorul președinte al PNL.Premierul a menționat, pe de altă parte, că nu vede cum poate să fie viitorul președinte al PNL dacă el nu-și depune candidatura pentru un astfel de post.