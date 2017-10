Cioloş: "Nu exclud să mă înscriu într-un partid politic"

1

Conducatori de rusine

Este plina scena politica de tot felul de ciumpaflenderi care se pisa pe romani si pe tot ce inseamna Romania. Unul in plus ,adica Ciolos,deja era previzibil sa fie atras acolo,la fripturi,sampanii,bani din saracia natiunii umilite secular. Asta este,romanii efectiv nu au cu cine sa se mandreasca atunci cand se vorbeste de lideri. Avem valori ignorate,ei sunt romanii adevarati,nu ghioarlele tupeiste care se baga in fata si murdaresc tot ce reprezinta Romania. Pana si analfabetii romani sunt platiti mai bine in strainatate decat liceenii sau chiar licentiatii la noi in tara. De ce? Pai uite de aia ca sefii mari sunt japite,ne este rusine cu ei,de ei....