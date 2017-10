Cioloş: Nu am primit informări SRI pe tema spitalelor

Cioloș: Nu am primit informări SRI pe tema spitalelor

Ştire online publicată Luni, 09 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Dacian Cioloș a declarat că nu a primit informări de la SRI pe tema infecțiilor intraspitalicești și a anunțat că a avut o discuție "în urmă cu ceva zile" cu directorul SRI, Eduard Hellvig, iar acesta a promis că îi va trimite "în sinteză" toate elementele pe care le are.Șeful Executivului a fost întrebat de jurnaliștii prezenți la Parlament luni la "Ora premierului" dacă a primit informări de la Serviciul Român de Informații (SRI) pe tema problemelor din spitale, iar el a negat. "Nu, nu am primit. Am avut o discuție cu domnul director Hellvig în urmă cu ceva zile și mi-a promis că îmi va trimite în sinteză toate elementele pe care le au și i-am solicitat, într-adevăr, sprijinul și dânsului", a spus premierul, citat de romanialibera.ro.Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat, luni, că instituția avea cunoștință despre situația privind infecțiile intraspitalicești, menționând că a transmis aproximativ o sută de informări în ultimii cinci ani decidenților legali. "În documentele de informare adresate beneficiarilor legali, cu privire la problema infecțiilor nosocomiale, au fost prezentate inclusiv aspecte referitoare la calitatea necorespunzătoare pentru dezinfectanții utilizați la nivelul unităților spitalicești din țară. Printre beneficiarii legali ai informărilor noastre pe această problematică sunt președinții de Consilii Județene, prefecții, miniștrii, primul-ministru, Președintele României. Toți acești beneficiari legali au primit informări constante, fiecare, potrivit atribuțiilor lor, despre disfuncționalitățile din sistemul public de sănătate din România. În ultimii cinci ani, SRI a trimis circa 100 de informări, inclusiv pe chestiuni legate de fenomenul infecțiilor nosocomiale intraspitalicești", au transmis, luni, oficialii SRI.Între timp, Comisia de control SRI a solicitat serviciuluii să precizeze de când avea datele privind posibilitatea unor infecții intraspitalicești, când au informat prima dată beneficiarii, care sunt aceștia și dacă au răspuns, a declarat, luni, vicepreședintele Comisiei de control, Marius Popa. ''În primul rând, Comisia de control asupra activității SRI a solicitat un răspuns ca urmare a unei solicitări făcute de un ONG, ActiveWatch, solicitare care conținea trei întrebări care erau adresate comisiei și pe care le-am retransmis SRI. Noi am solicitat niște informații suplimentare legate de acest scandal al infecțiilor intraspitalicești, respectiv am solicitat să ne spună de când aveau datele privind posibilele neregului care să faciliteze aceste infecții, când au informat prima dată beneficiarii, care sunt beneficiarii și câte informații au transmis fiecărui beneficiar și, de asemenea, dacă au primit un răspuns din partea acestor beneficiari'', a anunțat deputatul PNL Marius Popa.Comisia poate să trimită mai departe anumitor instituții ale statutului răspunsul SRI și să ceară verificarea autenticități acestui răspuns, a afirmat vicepreședintele Comisiei de control asupra activității SRI, precizând că DNA sau procuratura ar trebui să verifice pentru că ei sunt singurii care pot să aibă acces la documentele interne ale SRI. ''Procurorii se pot și autosesiza în acest caz și pot solicita de la SRI informațiile și informările respective și, de asemenea, lista beneficiarilor, după care se poate deschide o anchetă'', a mai spus Marius Popa.Liberalul a susținut că parlamentarii din Comisia SRI vor să verifice ''în ce măsură SRI și-a făcut datoria''. ''Având în vedere atribuțiile noastre strict de control, noi vrem să verificăm în ce măsură SRI și-a făcut datoria, adică a înaintat aceste informații beneficiarilor și, de asemenea, suplimentar am pus o întrebare, nu cred că vom putea să facem public conținutul răspunsului, o să dăm un comunicat și o să sintetizăm dacă SRI și-a făcut datoria sau nu'', a conchis Marius Popa.