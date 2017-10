Cioloș după prima zi la ONU: România are vocația unui actor important

România are vocația unui actor important în relațiile internaționale multilaterale, a afirmat premierul Dacian Cioloș, care participă în aceste zile la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite."Prima zi la Organizația Națiunilor Unite, o zi plină, încheiată cu convingerea că România are vocația unui actor important în relațiile internaționale multilaterale. Am participat la deschiderea Adunării Generale, la întâlnirea liderilor organizată de președintele SUA, Barack Obama, pe tema crizei globale a refugiaților și la conferința despre Guvernare Deschisă găzduită de Franța și Africa de Sud. În marja reuniunii ONU, am avut întâlniri cu premierul canadian Justin Trudeau, cu președintele Finlandei, Sauli Niinisto, cu președintele Egiptului, Abdel Fattah El Sossi, cu secretarul general ONU, Ban Ki-moon, și cu Directorul Executiv UNEP, Erik Solheim", a scris Cioloș, miercuri, pe Facebook.Dacian Cioloș se află de marți la New York pentru a participa la cea de a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.