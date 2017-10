Cioloș discută cu liderii PNL despre programul de guvernare

Premierul desemnat, Dacian Cioloș, are o întâlnire astăzi, cu copreședinții PNL, Alina Gorghiu și Vasile Blaga, informează B1 TV.În condițiile în care Cioloș are la dispoziție zece zile pentru a-și forma echipa, acesta discută cu liderii liberali despre programul de guvernare, potrivit unor surse, citate de B1 TV. Liberalii și-ar dori ca o parte din principiile pe care le-au inclus in programul lor de guvernare sa se regăsească in programul executivului tehnocrat.Potrivit unui comunicat transmis de PNL, marți, după anunțul privind desemnarea fostului comsiar european pentru funcția de premier, Dacian Cioloș corespunde criteriilor de profesionalism și integritate impuse de societatea românească.În acest context, liderul deputaților PNL, Eugen Nicolăescu, a declarat miercuri că le-a solicitat colegilor săi ca până la sfârșitul acestei săptămâni să facă o serie de propuneri privind prioritățile care vor trebui discutate cu noul cabinet.