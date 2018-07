Cioloş, despre onoare şi bun simţ

Cioloș, despre onoare și bun simț

Fostul premier Dacian Cioloș, membru fondator al partidului „Mișcarea România Împreună”, spune că „prezumția de nevinovăție o poți invoca atunci când e vorba de un drept de simplu cetățean, nu când ești într-o demnitate publică”.„A conduce o țară e un privilegiu sacru, nu e un simplu drept cetățenesc. Prezumția de nevinovăție o poți invoca atunci când e vorba de un drept de simplu cetățean, nu când ești într-o demnitate publică. Dar pentru asta trebuie să ai Demnitate! Și un minim respect pentru cei care ți-au oferit privilegiul de a ocupa o astfel de poziție în stat”, a scris Dacian Cioloș, vineri, pe Facebook.El subliniază că „o demisie de onoare nu are nimic de-a face cu drepturile constituționale, ci cu onoarea și cu bunul simț”.„Stimați lideri ai PSD, o demisie de onoare nu are nimic de-a face cu drepturile constituționale. Are de-a face cu onoarea și cu bunul simț! La care mă încăpățânez să cred că românii pe care presupun că-i respectați au dreptul”, a mai scris Dacian Cioloș.