Cioloş, despre acuzaţiile privind legăturile sale cu serviciile secrete

Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a comentat duminică, într-o conferință de presă la Constanța, acuzațiile care îi sunt aduse lui și formațiunii pe care o conduce de legături cu serviciile secrete, spunând că acestea sunt doar speculații nedovedite, întreținute și preluate de televiziuni și companii de presă controlate sau influențate de către Liviu Dragnea, potrivit news.ro.

“Observați că nu există alt cârlig cu care să fim agățați decât acest gen de speculații, care nu sunt dovedite, ci sunt aruncate doar pe piață și întreținute, preluate și rostogolite de televiziuni și de companii de presă care sunt controlate sau influențate politic de Liviu Dragnea. Nu a fost niciodată prezentată nicio dovadă, decât speculații. Ca și cu ideea aceea aberantă că eu sunt fiul lui Soros. Ce vreți să explic la lucrul acesta? Când am tată, am mamă, am familie, ce vreți să explic la astfel de aberații?”, a afirmat Dacian Cioloș.







El a spus că membrii conducerii PLUS au dat o declarație pe propria răspundere că nu au colaborat cu Securitatea sau că ar colabora cu alte servicii și a cerut ca și cei din PSD să facă același lucru.







“Am cerut tuturor celor din conducerea PLUS o declarație pe proprie răspundere că nu au colaborat nici cu Securitatea, nici cu servicii de informații din perioada democratică, nici din țară și din străinătate și că nici nu colaborează. O declarație pe proprie răspundere opozabilă în justiție dacă cineva a mințit. Și am cerut domnului Dragnea să facă același lucru cu cei din conducerea PSD. Și de acolo încolo putem să începem să discutăm ca niște oameni serioși, pentru că deocamdată ceea ce face domnul Dragnea nu e seriozitate, aruncă așa cu o umbră de ironie în vârful buzelor niște acuzații și se dă mare patriot. Cam atâta poate să facă domnul Dragnea în timp ce pe la spate face fonduri suverane ca să-și suveranizeze averea pe care a făcut-o fiind în fruntea statului de zeci de ani de zile”, a mai spus Cioloș.







El a precizat că cei din partid nu trebuie să își piardă vremea cu astfel de acuzații, iar cei care le fac și nu le dovedesc sunt niște mincinoși.







Cioloș crede că și Liviu Dragnea trebuie să dovedească niște acuzații care i-au fost aduse legate de furtul din bani publici.







“Nu avem de ce să ne justificăm pe afirmații care nu sunt dovedite și că domnul Dragnea trebuie să dovedească dânsul acuzații care i s-au adus legat de furtul din bani publici, acuzații care au venit cu dovezi. Că domnul Dragnea trebuie să ne spună cum și-a făcut averea pe care o are el și fiul lui, domnul Dragnea trebuie să ne spună de ce insistă pentru subvenții la tomate, de ce insistă pentru subvenții la porc, de exemplu, și să ne explice că nu e în conflict de interese cu acest gen de abordare. Astea sunt lucruri clare și concrete la care domnul Dragnea trebuie să răspundă. Nu am de ce să răspund la acuzații care nu sunt dovedite”, a mai spus Cioloș.







El a mai spus că PSD a moștenit structurile fostei Securități și aplică metodele acesteia. “Acești indivizi nu știu să facă altceva decât să aplice exact acele metode securiste și comuniste care s-au aplicat și în anii 70, și în anii 80 până la Revoluție. Pentru că acolo e fosta Securitate, oricum acolo sunt comportamentele fostei Securități, în acel partid, care a moștenit aceste structuri. Și tocmai ca să se ascundă de aceste lucruri îi acuză pe ceilalți. Exact de ce le e teamă lor să nu fie acuzați, exact asta o scot ei în față, dar fără dovezi, folosind doar capacitatea pe care o au de a transmite un mesaj și de a semăna suspiciune și neîncredere”, a precizat Dacian Cioloș.







Președintele USR, Dan Barna, l-a completat spunând că este vorba despre o campanie de minciuni, coordonată de niște hoți.







“În realitate vorbim de o campanie de minciuni, coordonată de niște hoți. E o luptă de comunicare, noi așa privim. Fiind o luptă de comunicare, sunt importante mesajele și mesajul pe care l-am transmis chiar zilele trecute a fost că media de vârstă a membrilor USR este 11 ani la Revoluție. Acuzația de securism este de un ridicol absolut, este pur și simplu o minciună”, a afirmat Dan Barna.