Cioloş către Grindeanu: „Greaua moştenire nu există"

AM SPERAT CA LA " REVOLUTZIE " !

LA 1989, OAMENII AU DORIT O LUME MAI BUNA SI LIBERA, FARA : CORUPTZIE, ZANGANIT DE CATUSE, URA UNII IMPOTRIVA ALTORA SI DNA, DAR CUM, CLANURILE MAFIOTE DE PARTID SI DE STAT, AU CREZUT CA " DEMOCRATZIA " ESTE PENTRU EI, SI NU PENTRU POPOR, OAMENII DE RAND, CLANURILE DE STANGA SI DE DREAPTA, ADICA POLITICIENII SI NU, NUMAI, AU INCEPUT A FURA SI A JECMANI TOT / TOATE / TOTUL : IN STANGA SI-N DREAPTA, CA DOAR, NU AU FURAT DE LA EI, CI DE LA TZARA SI POPORUL DIN CARE S-AU DESPRINS UNII DUPA ALTZII SPRE A LOR IMBOGATZIRE, CU : CASE, VILE, MASINI CARE MAI DE CARE, MAI MARI SI MAI DEOSEBITE, AU MERS / MERG IN ZONE EXOTICE, CA, CU ROMANIA LI ESTE RUSINE ?! CE MAI AU CLANURILE : INTINSE TERENURI IN EXTRAVILAN SI IN LOCALITATZI , YAHTURI, VAPORASE, TRACTORASE, " SASE CASE " IN TZARA SI CATE OR MAI FI PRIN TZARI STRAINE.................. , Rusineeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, SA VA FIE, CA POPORUL A SARACIT CONTINUUUUUU SPRE A VOASTRA NESIMTZITA IMBOGATZIRE, FARA SCRUPULE SI FARA MILA DE POPOR, ?! SALARIILE SI PENSIILE NOASTRE SE REGASESC IN AVERILE VOASTRE NESIMTZITE ! TOT RESPECTUL PENTRU POLITICIENII SI OAMENII CINSTITZI, DIN : EXECUTIV, LEGISLATIV SI JUDECATORESC, SUNT OAMENII ADEVARATZI AI ACESTEI TZARI PRADATA SI JEFUITA, DE ACEI OAMENI FARA MILA SI PUSI PE CAPATUIALA SI IMBOGATZIRE, DE PE URMA MUNCII POPORULUI MUNCITOR !!!!!!!