Cine vrea să-i „tragă“ scaunul primarului Ovidiu Brăiloiu

La fel ca și în alte localități din județul Constanța, și la Eforie începem să aflăm candidații care vor participa la alegerile locale pentru fotoliul de primar din data de 10 iunie. Până în momentul de față, se cunosc doi dintre cei care vor să-i tragă scaunul actualului primar din Eforie, Ovidiu Brăiloiu. Foști colegi de partid în PSD, actualmente inamici politici și nu numai, Brăiloiu va trebui să se lupte cu Manea Mogoș, de la Partidul Poporului Dan Diaconescu (PP-DD). La începutul acestei săptămâni, reprezentanții PPDD din Constanța au anunțat, într-o conferință de presă, că, la alegerile din data de 10 iunie, fostul social-democrat Manea Mogoș va candida pentru fotoliul de primar din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu. Manea Mogoș a fost exclus din PSD, anul trecut, deoarece s-a invocat lipsa disciplinei de partid, după cum a declarat chiar el. „Mă consider un om ambițios și cred că pot fi o nouă speranță pentru cei din Eforie. În urmă cu ceva timp, mi-am exprimat intenția de a candida la Primăria Eforie și acest lucru l-a deranjat pe actualul primar, Ovidiu Brăiloiu. S-a invocat lipsa disciplinei în partid și așa am fost exclus din PSD”, a declarat Manea Mogoș. În altă ordine de idei, dacă ar fi să luăm în calcul și sondajul comandat de reprezentanții PP-DD, în localitatea Eforie, este posibil ca principalul contracandidat al edilului Ovidiu Brăiloiu să fie Manea Mogoș. Potrivit prim-vicepreședintelui PP-DD Constanța, Ion Radu, în urma unui sondaj efectuat la Eforie, pe partide, PSD are 41%, în timp ce PP-DD are 39 %, restul partidelor nereușind să obțină procente importante. Și Partidul Democrat Liberal și-a desemnat candidatul la Primăria Eforie.Spre dezamăgirea multor locuitori din Eforie care îl doreau în cursa electorală pe Gigi Chiru, acesta nu va mai candida. Și nu pentru că nu și-ar mai dori să ajungă primar. Chiru a pierdut Primăria Eforie în 2008, la o diferență foarte mică de actualul primar, dar acum are pretenții mai mari pentru acest an electoral și dorește să devină primar la Constanța. Mai mult, în urma sondajelor efectuate de PDL Constanța, la Eforie, cel mai bine plasat era Chiru. Cu toate acestea, candidatul PDL la Eforie va fi Constantin Avătavului, deoarece Chiru a anunțat oficial că va intra în competiție cu Mazăre. În ceea ce-i privește pe liberali, aceștia vor respecta protocolul USL și vor merge la alegerile locale alături de candidatul PSD. Mai exact, după cum a anunțat prim-vicepreședintele PSD Constanța, Nicușor Constantinescu, Ovidiu Brăiloiu va fi candidatul USL la alegerile pentru Primăria Eforie din 10 iunie.