Cine vrea să conducă PNL Constanţa? Liberalii au deschis lista de candidaţi

4

Vizita de partid si de stat.Raluca,solie de pace.

I-am votat aproape un sfert de secol.Votez PNL si PNTCD inca de la inceputul anilor "90. Votez ca prostul de fiecare data ca sa constat,dupa 25 de ani,ca nu exista partide de dreapta in Romania si bineinteles ca nu exista PNL.Toti sunt fesenisti,toti fac parte din Partidul Unic,adica PCR.Ma uitam la ei ca la o icoana(la penelei).Am asteptat sa-i faca opozitie lui Mazare sau lui Nicusor Constantinescu.I-am asteptat ca o nevasta rabdatoare mai bine de 25 ani.Dupa 25-27 de ani de asteptare si speranta ce credeti ca mi s-a intamplat ? Intr-o seara ma intorc acasa de la munca.Aprind lumina,deschid televizorul si-l prind pe Gheorghe al meu in pat cu Mazare si pe Hasotti in bratele lui Nicusor.Toti patru se mozoleau de zor in numele democratiei si al prieteniei intre partide.Si bineinteles se pupau pentru binele meu,de "nevasta" iertatoare.Eu am grija de ei,eu le dau de mancare,eu i-am ales in Parlament si ei se pupa cu Mazare.Dragomir ne da lectii de castitate,acum si Hasotti e curat ca lacrima.In ultimii 17 ani nu au fost in stare ca castige nici un singur mandat de primar in cel mai important oras al judetului.Drept urmare,la alegerile din 2016 nu i-am votat.Nici nu am fost la vot.Pai ce vreti sa votez iar niste derbedei mai prosti decat pesedeii originali ? Liberalii au pus buza,s-au suparat de data asta.Au spus ca din cauza mea/a noastra au pierdut ei alegerile.Sunt tupeisti,domnule.Sunt tupeisti,stricati dar si obraznici.Dragomir spune ca va pune umarul in calitate de membru simplu si nu-i va lasa pe liberali pana nu vor pierde din nou alegerile.Sa-i spuneti lui Dragomir,daca-l intalniti bineinteles,ca eu nu vreau sa-l mai vad in patul meu,sa-i spuneti ca PNL a pierdut deja primaria Constanta si in anul 2020 si probabil in 2024....2028(?).PNL a pierdut si o buna parte din simpatizanti,m-a pierdut si pe mine.Fagadau este etern.Fagadau este iubitul meu secret.Am curaj sa fac pariu.De ce ? Vom reveni cu explicatii.