Cine vrea să conducă PDL Constanţa

Cine vrea să conducă PDL Constanța

Liderii PDL de la Centru au stabilit data alegerilor pentru funcția de președinte al Organizației Județene a PDL Constanța. Drept urmare, alegerile interne din cadrul filialei de la malul mării vor avea loc la data de 12 martie. Dacă până în urmă cu o săptămână se știau cei doi grei din cadrul PDL Constanța care vor candida pentru funcția de președinte, zilele trecute, un alt democrat-liberal constănțean le-a dat planurile peste cap. Mai exact, Mircea Banias a fost primul care și-a anunțat candidatura, fiind urmat de Paul Brânză. Exact când nu se mai așteptau, Christian Gigi Chiru a anunțat că dorește să candideze și el pentru aceeași funcție râvnită de ceilalți doi. Fiecare candidat are un plan propriu cu care speră să câștige cea mai mare funcție în PDL Constanța, însă învingătorul se va cunoaște de-abia în luna martie. În tot acest timp, cei trei trebuie să-și convingă colegii de partid că au planuri serioase și că au capacitatea de a conduce așa cum trebuie filiala partidului din Constanța. Mircea Banias are 45 de ani, locuiește în Constanța, este căsătorit și are un copil. Actualmente, este senator PDL și președinte interimar la Organizația Județeană a PDL Constanța. A intrat în politică în anul 1997, fiind membru al Partidului Național Liberal (PNL). În anul 2002 și-a dat demisia și a trecut la PD. El spune că are deja un plan de lucru prin care intenționează să formeze o echipă foarte puternică, la PDL Constanța, cu care să câștige atât alegerile de pe plan local cât și cele parlamentare. „Intenționez să aducem oameni noi în partid. Eu sunt convins că dincolo de toate dezinformările și defăimările care se aduc democrat-liberalilor, oamenii sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jur și nu sunt ușor de păcălit. Mai cred că aceste tentative de defăimare sunt făcute din frică”, a spus senatorul Mircea Banias. În ceea ce privește oamenii noi pe care vrea să-i coopteze în partid, Banias spune că este convins că sunt mulți care și-ar dori acest lucru. „Sunt întreprinzători care au făcut politică și care vor să mai facă acest lucru”, a susținut Banias. Banias nu s-a ferit să spună clar că, dacă va câștiga această funcție, va candida la Primăria Constanța din partea PDL, în 2012. Paul Brânză are 58 de ani, locuiește în Constanța, este căsătorit și are doi copii majori. Actualmente, este director la Autoritatea Navală Română. A intrat în politică în anul 1998, fiind, inițial, membru în Partidul Național Român (PNR). Ulterior, această formațiune politică a fuzionat cu PD. În momentul de față, Paul Brânză ocupă funcția de vicepreședinte la PDL Constanța. La fel ca și ceilalți doi contracandidați, Paul Brânză are un plan pentru redresarea situației existente în filiala partidului de la malul mării. „Îmi doresc o echipă foarte puternică cu care să facem treabă, unde să fie liniște și armonie. Doresc să ajungem în sondajele de pe plan local la un scor foarte bun care să ne permită să câștigăm alegerile locale și parla-mentare. Totodată, îmi voi da tot interesul pentru ca oamenii să rămână în partid. Sunt convins că cei care ar vrea să facă acest lucru își vor schimba atitudinea atunci când vor vedea că există o călăuză care se va ocupa și de solicitările lor”, a declarat Paul Brânză. Christian Gigi Chiru are 45 de ani, locuiește în Eforie Nord, este căsătorit și are patru copii. Actualmente este director la Inspectoratul de Stat în Construcții Constanța. Este membru PDL din anul 2004, iar înainte de a semna adeziunea ca democrat-liberal a fost trei luni membru PSD, lucru pe care îl regretă și acum. În momentul de față, ocupă funcția de vicepreședinte la PDL Constanța. Dacă va ieși președinte la PDL Constanța spune că are două obiective majore pe care le va pune în practică. Primul dintre ele face referire la dominația PSD Constanța, mai exact gruparea Mazăre-Constantinescu pe care dorește să o înlăture din fruntea administrației constănțene. „Scopul principal este trimiterea definitivă a acestora în opoziție la alegerile locale din 2012 și recâștigarea în acest fel a demnității de a fi cetățeni ai municipiului și județului Constanța și nu ai Republicii Mazăre-Constantinescu”, a declarat Christian Gigi Chiru. Cel de-al doilea obiectiv face referire la acțiunile din interiorul partidului. „Sper ca cei doi contracandidați ai mei să facă parte din echipa care va crea acea forță politică prin care să fie înlăturată dominația echipei Mazăre - Constantinescu”, a declarat Chiru.