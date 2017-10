Cine vrea la Primăria Techirghiol

Lupta electorală pentru Primăria Techirghiol se anunță una lipsită de scânteie. Astfel, cu USL-ul mer-gând pe candidat unic, marea bătălie se va da între actualul primar liberal Adrian Stan și candidații celorlalte partide. Totuși, Stan pare să nu-și facă multe probleme cu privire la scrutinul ce urmează pentru că, spune el, sondajele sunt de partea lui, iar realizările ca primar îl recomandă. În plus, actualul edil are proiecte de continuat și inițiative noi de lansat care vor contribui la dezvoltarea pe plan turistic a localității.Constandin n-are leac! Chiru nu-l consideră prietenTotuși, până la realizările lui Stan, un alt nume pare să fie mai interesant în această cursă. Posibilul candidat al PDL, pre-ședintele organizației Techirghiol, Florea Constandin este un personaj mult mai „colorat”, dacă nu din punct de vedere politic, măcar din punct de vedere lingvistic. Nu sunt multe care ar putea să-l recomande pe pedelist, sau cel puțin nu multe de bine. În afara faptului că a pierdut cursa electorală de acum patru ani cu șanse reale, fiind învins de Stan la diferență doar de un vot, aspectele pozitive par că nu vor să graviteze în jurul lui Constandin. Totuși, anul acesta lucrurile ar pute sta altfel, în sensul că, diferența de voturi dintre el și actualul primar ar putea fi mult mai mare. Atitudinea sa ostilă și reputația pe care o are la nivel orașului Techirghiol ar putea să-l coste pe reprezentantul PDL. De altfel, nici colaborarea acestuia cu reprezentanții media nu pare să fie una prea fructuoasă, de multe ori fiind auzit că a adus injurii la adresa jurnaliștilor locali, fără ca aceștia să îl fi provocat. Informațiile existente în acest sens au fost confirmate chiar și de președintele partidului de la nivel județean, Cristian Gigi Chiru. Întrebat care este relația sa cu liderul organizației de la Techirghiol, Chiru a replicat: „Am auzit că are un astfel de comportament. Nu îmi este prieten. Nu există nici tensiuni, nici prietenii. Încă nu am stabilit cine anume va candida la Techirghiol din partea PDL. Desemnarea unui candidat depinde de mai mulți factori, precum sondajele, discuțiile purtate la nivelul organizației locale. Așteptăm propunerile din partea organizației locale și vom merge pe mâna lor. Singurul aspect concret este că vom susține primarii PDL în funcție, însă pentru celelalte localități nu s-a hotărât încă”.UNPR ar putea merge pe mâna unui fost candidat PINÎn plus, potrivit unor surse, se pare că UNPR-ul îl va lansa în această cursă electorală pe Giliano Voicu, președintele organizației locale, care s-ar putea bucura de susținerea PDL.Contactat telefonic, Voicu a declarat că încă nu s-a hotărât nimic în mod oficial, deși pre-ședintele UNPR Constanța, George Lipoveanu l-a anunțat drept candidat de o bucată bună de vreme.„Încă nu am stabilit nimic oficial. Săptămâna viitoare se va decide concret pe cine anume vom desemna. Ar trebui să se facă sondaje ca în urma acestora să reiasă persoana optimă care să candideze pentru funcția de primar. Tot săptămâna viitoare vom avea discuții și cu reprezentanții PDL la nivel local”, a explicat Voicu.Reamintim că, la alegerile din 2006, Voicu a reprezentat Partidul Inițiativa Națională și a trecut ulterior la UNPR devenind președintele organizației locale de la Techirghiol.Adrian Stan are toată susținerea USLPe cealaltă parte a baricadei, actualul primar al orașului, Adrian Stan, are toată susținerea Uniunii Social Liberale. Încă de la înche-ierea protocolului la nivel local de anul trecut, Stan a primit votul de încredere al pesediștilor și a fost desemnat candidat unic al uniunii. Potrivit acestuia, la Techirghiol, colaborarea dintre PSD și PNL a fost una bună mereu, iar alegerile de anul acesta se vor baza pe egalitate în ceea ce privește listele de consilieri.„Exista un protocol semnat încă de anul trecut. Încă de atunci s-a convenit ca eu să fiu candidatul USL. De patru ani avem o colaborare foarte bună cu PSD și lucrăm în echipă. Ei au cinci consilieri și un viceprimar, noi avem cinci consilieri, iar eu ocup funcția de primar. Cred că și la alegerile de anul acesta vom merge pe aceeași formulă. Referitor la candidatura mea, nu-mi fac probleme, chiar nu mă sperie candidaturile reprezentaților celorlalte partide. Munca pe care am depus-o la conducerea administrației locale Techirghiol mă reprezintă. Actualmente avem șase proiecte importante în derulare pe care îmi doresc să le continui într-un viitor mandat, plus alte proiecte pe care le am în vedere și care vor contribui la dezvoltarea orașului. Sondaje nu au fost făcute, cel puțin nu recent, iar cele de anul trecut îmi erau favorabile, deci nu îmi fac probleme. Oamenii îmi cunosc realizările și am făcut, spun eu, lucruri bune, benefice pentru oraș”, a explicat Stan.