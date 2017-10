Cine vrea la conducerea Primăriei Năvodari

Din seria „Eu cu cine votez”, ziarul „Cuget Liber“ prezintă în ediția de astăzi candidații pentru una dintre cele mai râvnite primării din județul Constanța: Năvodari.Deși sunt puțini cei care ar avea forța necesară pentru a-l învinge pe actualul primar Nicolae Matei, care pe durata întregului mandat s-a asigurat că suplinește o foarte bună parte din necesitățile năvodărenilor, contracandidații săi încă speră că-l pot „detrona”. „Alegerile sunt ca o gară: urcă unii, alții coboară, garnitura rămâne”Contactat telefonic, Matei a afirmat că nu se teme de alegerile de anul acesta pentru că își cunoaște realizările și are încredere că oamenii nu vor dori nicicum să-l înlocuiască cu alt edil. Matei a specificat că speră ca și în mandatul viitor să lucreze, dacă se poate, cu aceeași echipă alături de care a adus proiecte importante pentru localitate. Cu privire la partidul din partea căruia va candida, amintim că, la sfârșitul săptămânii trecute, Matei a declarat că există posibilitatea de a candida din partea PNL, pentru că are o înțelegere foarte bună cu liberalii din conducerea județeană. Acesta a menționat că, deși este loial social-democraților, lipsa de respect pe care Nicușor Constantinescu o manifestă în ultima perioadă l-a făcut să se gândească la o candidatură din partea liberalilor. „Alegerile de anul acesta reprezintă pentru mine și echipa mea doar o gară, sau o stație de autobuz. Adică vor coborî unii, vor urca alții, dar garnitura rămâne aceeași. Vreau să-mi continui activitatea pentru că vreau să las ceva după mine, ceva care să dăinuiască cel puțin 10 ani. În acești trei ani și jumătate am consolidat o echipă cu care am făcut lucruri mărețe și am adus proiecte bune în Năvodari, proiecte pe care le voi continua și în anii viitori. Am încrederea că voi câștiga aceste alegeri pentru că știu care este opinia oamenilor și știu ce-și doresc de la primarul lor. Proiectele pe care le am în desfășurare au o valoare de 50 de milioane de euro și doresc să le continui și în mandatul viitor. Sunt convins că oamenii îmi vor acorda încrederea lor și în situația în care m-aș decide să schimb partidul”, a explicat Matei. Liberalii își pregătesc mai mulți candidațiDe cealaltă parte, conducerea PNL Năvodari ar fi dorit să se înscrie în cursa pentru șefia administrației locale Năvodari cu alt candidat. Cel mai înverșunat dintre aceștia pare să fie vechiul „prieten” al lui Matei, Jean Paul Tucan, care, deși afirmă că este pregătit să-l susțină pe actualul edil în cazul în care i se va cere acest lucru din partea partidului, spune că este la fel de pregătit și pentru o luptă electorală. Întrebat dacă s-a convenit în cadrul USL ca Matei să fie candidat unic sau ca Tucan să candideze, liberalul a replicat: „Vă reamintesc faptul că la Năvodari nu există USL, pentru că nu a fost semnat protocolul. Încă nu am stabilit nimic la nivel de partid, dar pot să vă spun că, dacă se va hotărî să-l susținem, îl vom susține. Însă, dacă se va hotărî să mergem separat, vom lupta până la capăt. Nu există candidaturi de catifea. Există și alți reprezentanți ai partidului pe lângă mine care ar putea deveni candidați la Primăria Năvodari. Este Dan Dumitrescu, care ar putea să candideze foarte bine, mai există o doamnă, femeie de afaceri, al cărui nume nu vi-l pot spune, dar pe care îl vom anunța la momentul potrivit. Până când se vor depune candidaturile, mai avem timp. Trebuie doar să purtăm discuțiile necesare la nivel de partid”. Tucan a specificat că, în cazul în care el va fi candidatul PNL pentru primăria Năvodari, platforma electorală va fi similară cu cea din 2008, pentru că, din punctul său de vedere, în Năvodari nu s-a realizat mare lucru în ultimii patru ani. În plus, președintele PNL Năvodari spune că strategia partidului pentru alegerile de anul acesta se va axa, în mare parte, pe proiectul privind construcția unui spital orășenesc în localitate. PDL încă face evaluări, rezultatul după 25 martieFostul primar al orașului Năvodari, Tudorel Calapod, spune că partidul din care face parte nu a luat încă o decizie concretă și preferă să evite speculațiile. „La noi nu s-a luat încă o decizie. În această perioadă se face o analiză a situației pentru fiecare localitate în parte, iar candidații sunt evaluați. Această evaluare se va încheia în data de 25 martie. Abia atunci putem spune concret cine va candida din partea PDL. Nu are rost să facem speculații”, spune Calapod.