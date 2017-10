Cine va scoate judeţul Constanţa din zăpadă? Regia de Drumuri, "paralizată" de ANAF

Cine va scoate județul Constanța din zăpadă? Regia de Drumuri, "paralizată" de ANAF

Consilierii județeni s-au reunit, vineri, în cadrul ședinței ordinare a lunii noiembrie. Pe ordinea de zi s-au aflat 38 de proiecte de hotărâre, trei dintre acestea fiind retrase, toate celelalte fiind votate.Printre altele, vicepreședintele cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Constanța, Cristinel Dragomir, a atras atenția că noua conducere a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri nu poate duce la îndeplinire programul privind deszăpezirea sau reparația anumitor drumuri stabilite de CJC, deoarece are conturile blocate.„A fost efectuat un raport al Curții de Conturi, iar ANAF a dispus blocarea conturilor deoarece RAJDP are datorii de peste 20 milioane lei, rod al fostei conduceri. În aceste condiții, RAJDP nu mai poate funcționa, iar întreținerea drumurilor județene este problematică. Raportul ANAF se află în posesia CJC. A fost contestat de RAJDP și, cu siguranță, în curând se vor stabili vinovații, care vor trebui să plătească. Din cauza acestei situații, sezonul de iarnă ar putea avea de suferit, deoarece din cauza conturilor blocate nu se pot cumpăra materiale pentru deszăpezire. Pentru o eventuală zăpadă, acest lucru nu ar fi o problemă deoarece CJC dispune de cele necesare ca să intervină în primă fază. Am făcut sesizare pe această temă la MAI, la Ministerul Finanțelor și l-am informat inclusiv pe domnul premier Dacian Cioloș. Am primit asigurări de la primul ministru că situația se va rezolva. Am aflat de această datorie de vreo lună de zile”, a declarat Cristinel Dragomir.Față de această situație, el le-a spus consilierilor județeni că ar exista o soluție ca RAJDP să se transforme din regie în societate comercială, aflată în subordinea CJC.Din acest motiv, pe ordinea de zi, s-a aflat și un proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii proce-durilor de elaborare a unui studiu de oportunitate privind reorganizarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri. Proiectul a fost votat în unanimitate de toți cei 32 de consilieri prezenți la ședință.18 imobile aflate în subordinea CJC, fără aviz de Securitate la IncendiiTot în cadrul ședinței de ieri, Cristinel Dragomir a declarat că cele 18 imobile aflate în subordinea CJC nu au autorizații de prevenire și securitate la incendii.„După tragedia din Colectiv m-am documentat și am solicitat ajutorul celor de la ISU. În urma controalelor, am primit avertisment pentru remediere. Am depus toate documen-tele necesare și am primit ca termen pentru a intra în legalitate data de 23 decembrie 2015.Vreau să menționez că procedurile sunt în derulare. Pentru Pavilionul Expozițional a fost depusă solicitarea din 25 noiembrie. La nivelul CJC Constanța, există avize de la ISU de la momentul când acestea s-au constituit, însă în 2009 s-a modificat legea și pe lângă acel aviz simplu mai este nevoie și de o autorizație pentru Prevenire și Securitate la Incendii.De acest aspect, care presupune un scenariu special, se ocupă doar două firme din Constanța. Acestea sunt documentele ce ne lipsesc, dar le vom avea până la sfârșitul anului”, a declarat Cristinel Dragomir.