Cine va primi ajutor la încălzirea cu lemne şi gaze

Cine va primi ajutor la încălzirea cu lemne și gaze

Iarna este tot mai aproape, iar temperatura de afară obligă oamenii să își pornească centralele și să bage lemn pe foc încă de pe acum. În această situație costurile pentru încălzire vor crește semnificativ pentru mai toate familiile din județ și din țară, în condițiile în care primăriile se vor baza doar pe subvențiile venite de la Guvern.Care sunt tranșele Pentru sezonul rece 2011-2012, ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor destinate consumatorilor vulnerabili este reglementată de Ordonanța de Urgență nr. 70/02.09.2011. Aceste subvenții vor fi acordate, ca și în anii precedenți, pentru perioada noiembrie - martie. Astfel, familiile și persoanele singure cu venitul net mediu lunar pe membru de maxim 155 lei primesc 262 de lei pentru gaze naturale și 54 lei pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Cei cu un venit situat între 155,1 de lei și 210 de lei vor primi 162 de lei pentru gaz și 48 lei pentru lemne. Persoanelor cu venitul între 210,1 lei și 260 de lei li se acordă 137 de lei pentru gaze și 44 de lei pentru lemne. Familiile cu venit între 260,1 de lei și 310 de lei vor primi 112 lei ajutor la încălzirea cu gaz și 39 lei pentru lemne de foc. Cei care au venituri mai mari de 310,1 lei, dar mai mici de 355 primesc 87 de lei la gaz și 34 de lei pentru lemne. Între sume de 355,1 de lei și 425 de lei se acordă o sumă de 62 lei la gaz și 30 lei pentru încălzirea locuinței cu lemne, între 425,1de lei și 480 de lei se vor oferi 44 de lei și, respectiv 26 lei, între 480,1 de lei și 540 de lei li, se acordă lunar o sumă de 31 lei și 20 lei. În final, cei cu un venit situat între 540,1 de lei și 615 vor primi o subvenționare de 19 lei și 16 lei pentru încălzirea locuinței cu lemne.În ceea ce privește județul Constanța, administrația locală va oferi doar partea de subvenționare acordată de Guvern, fondurile din bugetul local mergând la subvenționarea costului la gigacalorie.Persoanele care consideră că îndeplinesc condițiile de acordare a ajutoarelor pot depune cererile la sediul situat în City Park Mall pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și la sediul de pe strada Amzacei nr.13, la Serviciul de Asistență și Protecție Socială, pentru încălzirea cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri. Ajutoare cu lemne din toaletarea copacilorÎn ceea ce privește orașul Năvodari, locuitorii de aici vor primi un ajutor suplimentar. Deși, potrivit declarațiilor primarilor, fondurile pentru subvenționare, atât la încălzirea cu lemne, cât și la cea cu gaze, vor fi acordate tot din sumele alocate de buget, năvodărenii vor primi un ajutor în plus. „Din toaletarea copacilor, din resturile rămase de la construcții, din demolări de unde se mai poate, adunăm lemnele și le oferim oamenilor. Criteriile sunt stabilite în funcție de situațiile pe care le sesizează direcția socială”, a declarat primarul Nicolae Matei.Asistentul social Daniela Chiru a explicat faptul că, în cele mai multe din cazuri de acest ajutor beneficiază persoanele, care deși din punct din vedere al venitului se încadrează în tranșele de subvenționare, nu pot primi banii alocați de Guvern pentru că am probleme cu actele de proprietate din cauza unor litigii familiale. Și la Techirghiol se va proceda similar. Primarul Adrian Stan a specificat că, neexistând în localitatea un sistem de termoficarea și nici un sistem de gaze naturale, banii alocați de Guvern pentru subvenție vor merge la persoanele care folosesc lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri pentru a se încălzi. De asemenea, Stan a menționat că, în fiecare an școlile și grădinițele beneficiază de ajutor și că, la fel ca la Năvodari, cazurile sociale au un ajutor suplimentar obținut din toaletare.