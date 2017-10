Cine va fi guvernatorul Regiunii Sud-Est din care face parte judeţul Constanţa

2

Cioc ! Cioc ! Este cineva acasa ?

Nu se aude ? Aici nu locuieste nimeni ? Cioc ! Cioc ! Is anyone home ? Unde sunteti voi boierilor ? Unde esti tu Vornice Nucusor ? Spatarul Mazare, Paharnicul Fagadau, Logofatul Stan,Vistiera Marcela, unde sunteti voi inalti boieri ? Am si eu doua intrebari: 1-care este deosebirea intre reorganizarea teritoriala propusa de Guvernul Boc si cea propusa de Guvernul Ponta 14 ? 2-Unde sunt 0.5 milioane de euro aruncati de Vornicul Nucusor la referendumul din 2011 ? Procuratura,Militia,Justitia,pompierii, opozitia,Slabu PPDD-istul spaima ciocoilor, Antoanella,Marinella,are cineva curajul sa-l intrebe pe Vornicul Nucusor de ce si-a permis sa cheltuiasca 0.5 milioane euro fara rost ? Is anyone home ? Nu raspunde nimeni. Astia nu s-au trezit din betie.