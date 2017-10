Cine va fi candidatul PNL la Primăria Constanţa. Liberalii întârzie anunţul oficial

3

Niste derbedei!

O adunatura de smintiti. Pentru cei ce vor "normalitate", le sugerez sa faca un pas in spate. Din cauza voastra Romania a ajuns in halul in care este. Scopul vostru in viata este hotia. Pentru voi "cinstea si corectitudinea" devine pentru noi ceilalti drumul asfaltat catre saracie. Amiralul sa-si vada de pensia lui. Poate ca o merita ...