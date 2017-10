CINE VA CONDUCE CU ADEVĂRAT CONSTANŢA

3

Fagadau

Fagadau este garantia ca nu se va schimba nimic.Acest individ era aproape necunoscut pana prin vara anului 2013.Fagadau a fost unul din locotenentii "ilustrului" primar Mazare.Primul semn ca ni se pregateste ceva a fost pe la sfarsitul verii anului 2013.Atunci,Mazare si-a scos catelusul la plimbare.L-a pus pe Fagadau in lesa si a intrat cu el in multime(internetul are memorie).Fagadau trebuia sa fie cunoscut de populatie.Acest lucru mi-a atras atentia.Pentru prima data unicul si nemuritorul Mazare era insotit de cineva din anturajul lui.Peste o luna,Fagadau a aparut in multime insotit si de IPS Teodosie.Cand l-am vazaut pe Fagadau alaturi de IPS Teodosie,mi-a cazut fisa:Fagadau este pregatit sa-l inlocuiasca pe Mazare.Repet era prin vara anului 2013.Teodosie se amesteca in politica,in general Biserica face politica ascunsa.Prezenta unui preot alaturi de un politician sugereaza multimii cu cine trebuie sa voteze.(urmariti fenomenul asta) Mazare a fost avertizat din timp ca va fi arestat si trebuia sa-si pregateasca un inlocuitor.Probabil ca cineva din procuratura l-a avertizat din timp.Asa a si fost,in primavara anului 2014 Mazare a fost arestat.A urmat demisia si toata poveste cunoscuta de noi toti.Aproape un an Fagadau s-a dat fata mare,curata,nevinovata.El(ea,fata mare) iubea orasul,numai orasul,si gata.Intrebat daca intentioneaza sa candideze la primarie,baiatul asta(ea) raspundea rusinat/rusinata ca nu vrea sa candideze.Fagadau este impins in fata de structurile politice si mafiote infiintate de PSD,PNL,PDL(fost) si UNPR.Sincer sa fiu,cred ca este obligat sau santajat.Fara Fagadau,aceste structuri se dezmembreaza si ca sa faci altetele va fi si mai greu.Asa ca,ce e in mana nu-i minciuna.Noi avem datoria sa-i vatam,sa legalizam structurile mafiote si antiromanesti.Felicitari pentru articol,domnule Cosmin Japorojan.Sa nu uitati ca in calitate de jurnalist aveti o datorie fata de copii dvs. si fata de orasul asta.