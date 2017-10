Cine tremură? Se lucrează la "lista corupţilor" din PSD Constanţa

Cine tremură? Se lucrează la "lista corupților" din PSD Constanța

Secretarul executiv social democrat, Cristinel Dragomir, a anunțat, ieri, că membrii de partid aflați sub incidența Rezoluției adoptate în cadrul Consiliului Național al PSD vor trebui să facă un pas înapoi. Până vineri, 24 aprilie, Dragomir trebuie să centralizeze întreaga situație a tuturor membrilor din județ care sunt urmăriți penal, arestați sau au hotărâri definitive cu privire la faptele de corupție. „Până în acest moment, și-au dat deja demisia din toate funcțiile de conducere ale organizațiilor PSD Nicolae Matei, de la Năvodari, Constantin Micu, de la Tuzla, Zanfir Iorguș, de la Mangalia, Dumitru Dedu, de la Mircea Vodă, și Florin Onescu, de la Lipnița”, a subliniat Dragomir.Cât despre Alexandru Mazăre și Nicușor Constantinescu, secretarul executiv al PSD a amintit că șeful interimar al Organizației Județene a PSD, senatorul Nicolae Moga, se va întâlni cu cei doi pentru a vedea dacă mai sunt dispuși să meargă alături de echipă. Dragomir a spus că Nicușor Constantinescu, prim vicepreședintele partidului, în dosarele pe care le are până la această oră „este acuzat de abuz în serviciu”, iar rezoluția PSD vorbește de fapte de corupție. Cât despre parlamentarul Radu Babuș, Dragomir a declarat că acesta nu se mai află sub incidența rezoluției PSD, pentru că a fost scos din rechizitoriu, iar Radu Mazăre și-a dat demisia de ceva vreme din toate funcțiile de conducere ale partidului.În cadrul ședinței de vineri, social democrații vor emite o hotărâre prin care cei care sunt acuzați de fapte de corupție vor fi excluși din conducerea partidului. Vineri, după completarea biroului, vor fi aleși și cei șapte vicepreședinți ai partidului.