Cine trage cu dinţii de Primăria Mihail Kogălniceanu

Cine trage cu dinții de Primăria Mihail Kogălniceanu

Potențialul economic al localității Mihail Kogălniceanu îi face pe reprezentanții partidelor politice să lanseze mai mulți oameni în cursa pentru primărie, numai să pună cumva mâna pe conducerea comunei de lângă aeroport. Astfel, scrutinul ce se apropie va prinde în lupta electorală cel puțin patru persoane, printre care un fost primar, pe cel actual și unu sau mai mulți membri ai consiliului local.USL merge pe liste separateDeși este la cel de-al doilea mandat, actualul primar al localității, Valer Iosif Mureșan, spune că va candida iar pentru că dorește să își continue activitatea. Deși în primă fază existau zvonuri cum că USL de la nivel local a convenit să meargă împreună, iar Mureșan să fie candidat unic, se pare că brânza este, totuși, pe bani. Potrivit declarațiilor actualului edil, reprezentanții PNL și PSD din Mihail Kogălniceanu au convenit că este mai bine să meargă pe liste separate.„Voi candida și pentru cel de-al treilea mandat. Am convenit să mergem pe liste separate pentru că sunt oameni care nu vor să voteze nici în ruptul capului cu PSD-ul, sau oameni care nu vor să voteze cu PNL-ul. Probabil că și liberalii își vor desemna un candidat, dar nu mă deranjează. Nu îmi este frică de aceste alegeri, dacă oamenii vor să mă voteze, mă vor vota!”, a explicat Mureșan.Întrebat dacă partidul pe care îl reprezintă a efectuat sondaje pentru a vedea cum se plasează candidatul lor, el a replicat: „Am efectuat eu un sondaj, să văd unde mă plasez, iar rezultatul este bun. Am un procentaj de 69-70%. Am proiecte în desfășurare pe care le voi continua dacă voi fi reales. Printre cele mai importante se află cel privind construcția unei stații de epurare și realizarea sistemului de alimentare cu apă. Este o investiție de aproximativ 10 milioane de euro, pe fonduri europene, o investiție foarte importantă pentru localitate”.„Voi merge pe ce nu a realizat actualul primar“De cealaltă parte a liniei de front, PDL-ul pregătește mai mulți oameni care ar putea să îl înlocuiască pe Mureșan. Potrivit consilierului local Anca Belu, partidul are în vedere două nume, pe al său și pe cel al unui coleg, Adrian Sandu. Belu a explicat că și-a prezentat intenția de a candida la Biroul Județean, urmând ca după efectuarea sondajelor, conducerea partidului să decidă cine anume va intra oficial în cursa electorală.„Reprezentanții de colegii au desemnat pentru fiecare localitate în parte mai multe persoane care să fie trecute pe liste și pentru care se vor face sondaje în localitățile respective. Eu mi-am prezentat intenția de a candida și voi aștepta ca liderii de la județ să decidă dacă voi candida sau nu. Pentru Mihail Kogălniceanu am fost desemnați eu și colegul meu Adrian Sandu”, a explicat consilierul PDL.Referitor la posibilul său contracandidat, primarul în funcție Valer Iosif Mureșan, și promisiunile acestuia, Belu a replicat: „Ce promite el este o mare minciună. Acest proiect despre care vorbește aparține fundației Dobrogea, nu are legătură cu activitatea administrației locale Kogălniceanu. Suntem simpli beneficiari. Este strategia primarului de a păcăli oamenii din localitate, care nu sunt familiarizați cu situația reală”.„Avem potențial și avem și buget“Belu a explicat faptul că, deși își dorește o luptă electorală liniștită, platforma sa electorală va fi bazată pe „nerealizările actualului primar”.„Dacă se va decide să candidez, intenția mea este să merg pe ceea ce nu a realizat în opt ani de zile actualul primar. Nu s-au creat locuri de muncă, nu a fost realizată rețeaua de alimentare cu apă, nu s-a pietruit, nu s-a asfaltat, nu a construit sala de sport, nu a făcut nimic din ceea ce a promis. Este păcat pentru că localitatea are un potențial extraordinar, avem oameni de afaceri în localitate, avem crescătorii de animale, avem aeroportul, baza militară NATO, există atâtea posibilități ca localitatea să se dezvolte pe care dânsul nu le-a valorificat. Probabil că acum, fiind în apropierea alegerilor, va vopsi trei garduri și va face câteva lucrări de suprafață pentru a lua ochii electoratului, însă până acum nu a făcut nimic. Bugetul a fost destul de mare, i-ar fi permis să facă lucrări de importanță și să avem o dezvoltare precum cea a unor localități ca Năvodari și Ovidiu”, a specificat consilierul.Menționăm că aspiranta la scaunul de primar, Anca Belu, are 44 de ani, este consilier local în cadrul administrației locale Mihail Kogălniceanu, iar de meserie este expert contabil.UNPR schimbă conducerea partidului în prag de alegeriPotrivit unor surse, un alt potențial candidat este fostul primar al localității Traian Dinu, care ar vrea să revină pe funcția pe care a ocupat-o din 2000 până în 2004. Deși la momentul respectiv a reprezentat PNL, fiind ulterior exclus din rândul liberalilor în anul 2008, la alegerile de anul acesta se pare că Dinu va candida din partea UNPR.Președintele organizației locale a UNPR, Mihai Petcu, spune că deși nu au existat discuții oficiale în acest sens, „se zvonește că Dinu va candida” pentru progresiști. În plus, Petcu a specificat că va preda frâiele organizației pentru că, în maxim o lună, va pleca din țară pentru o perioadă de cel puțin un an.